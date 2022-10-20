У Дніпрі ліквідували ботоферму, яка розганяла пропаганду кремля у ЄС
СБУ ліквідувала у Дніпрі ворожу ботоферму, яка створила майже 10 тис. фейкових акаунтів. А спеціалізувалися ці боти на «розгоні» кремлівської пропаганди в країнах Євросоюзу.
Як встановили у спецслужбі, для анонімної реєстрації акаунтів зловмисники використовували sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.
До організації незаконної діяльності виявилася причетною мешканка обласного центру, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї «вийшов» представник спецслужб рф і запропонував негласне співробітництво на користь окупантів.
За проведення підривної діяльності вона отримувала гроші з рф.
Також зафіксовано випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузлу напряму з території країни-агресора.
Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за статтею 109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади») Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у вересні подібну ворожу ботоферму викрили в столиці. Її клієнтами виявилися PR-компанії росії, які займалися розповсюдженням антиукраїнського контенту.384
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