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У Дніпрі ліквідували ботоферму, яка розганяла пропаганду кремля у ЄС

15:41 20 жовтня 2022
Фото СБУ

СБУ ліквідувала у Дніпрі ворожу ботоферму, яка створила майже 10 тис. фейкових акаунтів. А спеціалізувалися ці боти на «розгоні» кремлівської пропаганди в країнах Євросоюзу.

Як встановили у спецслужбі, для анонімної реєстрації акаунтів зловмисники використовували sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.

До організації незаконної діяльності виявилася причетною мешканка обласного центру, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї «вийшов» представник спецслужб рф і запропонував негласне співробітництво на користь окупантів.

За проведення підривної діяльності вона отримувала гроші з рф.

"Гніздо" ворожої пропаганди виявилося відносно невеликим

Також зафіксовано випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузлу напряму з території країни-агресора.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за статтею 109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні подібну ворожу ботоферму викрили в столиці. Її клієнтами виявилися PR-компанії росії, які займалися розповсюдженням антиукраїнського контенту.

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