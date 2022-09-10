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Події

Висміювали дії влади України: у Києві викрили ботоферму, яка працювала на російського ворога

16:07 10 вересня 2022
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У Києві СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму, яка «співпрацювала» з PR-компаніями росії.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисники створили 3 тисячі фіктивних облікових записів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах.

Свої інформаційні атаки вони використовували для дискредитації органів влади України — міністерств та відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного суду України.

До створення ботоферми причетні двоє мешканців столиці, колишні працівники ІТ-галузі. Ділки у власних приміщеннях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соцмережах Instagram та Facebook.

Щоб уникнути блокування ботів, зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс.

Серед клієнтів ботоферми були PR-компанії росії, які займалися розповсюдженням антиукраїнського контенту.

Зокрема, ці боти «розганяли» змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.

Нагадаємо, колишню директорку столичного ліцею звинуватили у тому, що вона коригувала вогонь окупантів. Жінку випустили під заставу у 500 тис. грн, а вона втекла з України. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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