40.00 / 40.81 38.35 / 39.57
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ані Лорак заінтригувала новим кліпом — збирається пояснити свою мовчанку з приводу війни?

19:58 20 жовтня 2022
Ані Лорак заінтригувала новим кліпом – збирається пояснити свою мовчанку з приводу війни?

В останні місяці Ані Лорак не чіпав лише лінивий: небажання підтримати Україну після нападу злісного шляху викликало масу ненависті на батьківщині співачки.

Не менше негативу вилилося на голову співачки і в росії.

І тепер, схоже, артистка вирішила якимось чином пояснити причину своєї мовчанки: вона анонсувала завтра, 21 жовтня, вихід нового кліпу на пісню «Лабіринт».

У соцмережі Ані опублікувала тизер нового кліпу, в якому постала з хвилястим нарощеним волоссям до п'ят, через що багато хто з шанувальників її просто не впізнав.

Також у тизері Лорак кричить, схопившись за голову — деякі шанувальники припустили, що вона кричить, лаючи путіна за напад на свою батьківщину. Але все це, звичайно, лише здогадки.

Та й дізнатися, про що насправді кліп, можна буде лише завтра.

«Кароліна, ми чекаємо з нетерпінням!»; «Щось нове та незвичайне»; «Яке щастя. Як же погано без вас було»; «Кароліна продовжує творити»; «Красуня»; «Нарешті ми дочекалися нового щастя, нових прем'єр», — пишуть фанати зірки.

Нагадаємо, напередодні у команді співачки визнали, що її розрекламовані концерти в країнах ЄС, найімовірніше, не відбудуться.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Грандіозний обман»: в рф «з&#39;ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

Моїсеєв

У росії заявили про бажання викопати з могили тіло Бориса Моїсеєва — у нього з'явився «син»

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту