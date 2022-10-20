Ані Лорак заінтригувала новим кліпом – збирається пояснити свою мовчанку з приводу війни?

В останні місяці Ані Лорак не чіпав лише лінивий: небажання підтримати Україну після нападу злісного шляху викликало масу ненависті на батьківщині співачки.

Не менше негативу вилилося на голову співачки і в росії.

І тепер, схоже, артистка вирішила якимось чином пояснити причину своєї мовчанки: вона анонсувала завтра, 21 жовтня, вихід нового кліпу на пісню «Лабіринт».

У соцмережі Ані опублікувала тизер нового кліпу, в якому постала з хвилястим нарощеним волоссям до п'ят, через що багато хто з шанувальників її просто не впізнав.

Також у тизері Лорак кричить, схопившись за голову — деякі шанувальники припустили, що вона кричить, лаючи путіна за напад на свою батьківщину. Але все це, звичайно, лише здогадки.

Та й дізнатися, про що насправді кліп, можна буде лише завтра.

«Кароліна, ми чекаємо з нетерпінням!»; «Щось нове та незвичайне»; «Яке щастя. Як же погано без вас було»; «Кароліна продовжує творити»; «Красуня»; «Нарешті ми дочекалися нового щастя, нових прем'єр», — пишуть фанати зірки.

Нагадаємо, напередодні у команді співачки визнали, що її розрекламовані концерти в країнах ЄС, найімовірніше, не відбудуться.

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