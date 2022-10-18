«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Як повідомляють російські ЗМІ, останнім часом зовнішність співачки Ані Лорак, яка мешкає та працює у рф, дещо змінилася, і справа не тільки у віці. З цього приводу висловилася пластичний хірург Лія Гавашелі. За її словами, 44-річна артистка, яка раніше мала миловидну зовнішність, вдається до косметологічних процедур, які не завжди мають позитивний ефект.

«Присутнє переборщування з філерами на основі гіалуронової кислоти, набряклість і недотримання пропорцій. При цьому набряклість, можу сказати, пов'язана не з філерами, а з віковими змінами і набором ваги, за яким, імовірно, стоїть гормональна перебудова організму. Також неможливо не звернути увагу на надмірно великі імпланти для її росту. Ймовірно, збільшення грудей також відбулося на тлі набору ваги. І, якщо раніше розмір грудних імплантів виглядав адекватно, то зараз не дуже», — зазначила лікарка в бесіді зі «СтарХітом».

Вона вважає, що артистці варто було б попрацювати над фігурою, і робити це під наглядом фахівця.

«В ідеалі потрібно починати зі схуднення, але воно має бути грамотним. Необхідно здати аналізи на гормони, розібратися, з чим пов'язаний набір ваги. Позбавлення від зайвих кілограмів має бути пов'язане не тільки зі спортом і здоровим харчуванням, а й з косметологією, що дасть змогу уникнути ефекту обвисання тканин. Другий момент — варто вивести філери і зайнятися поліпшенням якості шкіри. Що ж стосується розміру бюста — він може зменшитися при схудненні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зрадницю Лорак, якій тепер закрито дорогу до України, приголубили в росії.

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