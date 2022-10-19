Ані Лорак не хочуть чути в Європі: що сталось

Співачка Ані Лорак, яка досі прямо не висловила позицію про російську агресію і відбувається обтічними фразами про мистецтво, схоже, виступатиме лише в росії.

Як пише «24 канал», уродженка України планувала тур Європою, що викликало хвилю протестів. І тепер, схоже, її виступи у Німеччині та Чехії скасували.

Вона збиралася з гастролями до Європи з 21 жовтня до 3 листопада. Проте на даний момент із сайту, де продавали квитки, зникли афіші Лорак. Тепер там можна знайти інформацію про виступи артистки лише у 2016 та 2017 роках. Стверджується, що тур переносять через «нестабільну геополітичну ситуацію» і через «посилення поширення коронавірусної інфекції». Кажуть, що концерти переносяться на 2023 рік. Також анонсів концертів вже немає на офіційному сайті співачки.

Раніше продюсер Олексій Потапенко розповів, як вони разом із Настею Каменськими намагалися поговорити з Ані Лорак про російську агресію. «Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене довбати», — відповіла тоді співачка.

Фото Ані Лорак із соціальних мереж

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