Левам не варто приймати кардинальні рішення, а Терези мають шанс покращити матеріальне становище: гороскоп на 21 жовтня 2022 року

Астрологи рекомендують у п'ятницю, 21 жовтня, якщо це можливо відпочити, відмовившись від будь-яких справ як на роботі, так і вдома. Якщо з'явиться заняття, яке не можна відкласти, над ним потрібно працювати без поспіху, обмірковуючи кожен крок. Це саме стосується й особистих стосунків. Інакше про скоєне доведеться пошкодувати. День добре підійде для спілкування, нових знайомств, у тому числі й романтичних. Зірки рекомендують бути доброзичливими до оточуючих. Поїздки та невеликі покупки обіцяють бути успішними.

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Овен

Сьогодні багато хто з Овнів може проявити своє прагнення до успіху, до світських розваг. Імовірний похід до театру чи на концерт, візит друзів чи запрошення у гості дадуть можливість приємно провести час та виявити свої таланти. В особистому житті можливий несподіваний поворот подій на вашу користь.

Телець

Ймовірно, спілкування зі старими друзями, родичами чи партнерами дозволить у найближчому майбутньому зміцнити фінансове становище. В особистому житті стежте за розвитком подій і не випускайте ініціативу зі своїх рук — сьогодні можуть бути досягнуті результати, про які ви раніше тільки мріяли.

Близнюки

Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростають творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Але можливо, дехто неправильно розцінить вашу м'якість, вважає вас зайве сором'язливими і спробує звалити на вас обтяжливі обов'язки.

Рак

Напружений день. Успіх гарантований тільки в тому випадку, якщо ви зумієте правильно оцінити ситуацію та переконати оточуючих у своїй правоті. Але не намагайтеся діяти з позиції сили — м'якість, винахідливість і тонка дипломатія приведуть до успіху.

Лев

Сьогодні в жодному разі не слід приймати кардинальних рішень: будь-які ваші дії, навіть найдобріші, можуть обернутися проти вас. Дуже ймовірні складності в особистих справах: ви ризикуєте зіпсувати відносини з партнером через уразливість або недовірливість. Можливі негаразди в особистих відносинах швидше за все пов'язані з вашим прагненням у будь-який спосіб втілювати в життя те, що ви вважаєте правильним. Намагайтеся не звалювати на себе непосильні обов'язки та загальнолюдські проблеми — обмежтеся ближнім оточенням.

Діва

Активний, творчий день, проходить під знаком любові, прощення та молитви. Сьогодні не слід ухвалювати кардинальних рішень. Зірки сприяють творчій роботі. Цього дня можете проводити ділові зустрічі з начальством чи впливовими покровителями — вас супроводжуватиме удача.

Терези

Комерційні відносини розвиватимуться успішно і дадуть бажані результати. Не виключена поява нових ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. Зірки рекомендують подумати про свої романтичні зв'язки та захоплення. Ймовірна поява на горизонті колишніх шанувальників. Доля подбає про одиноких Терезах — на них очікує романтична зустріч.

Скорпіон

Переконання у своїй правоті та переконливість у доводах може призвести до успіху в будь-якій справі. Закріпіться на досягнутих позиціях і не претендуйте на більше, інакше ваше бажання панувати, самовпевненість можуть викликати протест із боку близьких чи родичів.

Стрілець

Професійні успіхи позитивно позначаться на матеріальному становищі або призведуть до просування по службі. У всіх справах покладіться на здоровий глузд та інтуїцію. Не піддавайтеся емоціям, які можуть заступити властивий вам практицизм та призвести до фінансових втрат.

Козеріг

Щоб утримати успіх, визначте межі своїх досягнень і не відволікайтеся на дрібниці. Не виключено, що несподіваний екстравагантний вчинок допоможе вам досягти найбільш честолюбних задумів та цілей. Сприятливі покупки, окрім коштовностей та виробів із каменю.

Водолій

Сприятливий день для духовного вдосконалення. Можливо, ваше захоплення і прагнення матеріального благополуччя закрили від вас справжній стан справ або відштовхнули від вас деяких знайомих. Постарайтеся помиритися з усіма, з ким ви перебуваєте у сварці або в натягнутих стосунках, і все владнається. Не можна відмовляти у проханнях, виявляти жадібність, егоїзм.

Риби

Сприятливий день для контактів, творчих зустрічей, втілення своїх задумів у життя. Сьогодні дуже велика ймовірність того, що вам вдасться покращити своє фінансове становище або досягти прогресу у справах, щоправда, на нетривалий час. Імовірні ускладнення, що виникли через необачні обіцянки або перевантаження роботою. Не виключено, що ваша репутація може трохи похитнутися.

Фінансовий гороскоп на тиждень «Овнам не варто ризикувати, а Близнюкам краще почати економити: фінансовий гороскоп на тиждень 17 — 23 жовтня» читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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