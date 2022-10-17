Астрологи, які розповіли, чого можна очікувати від зірок і планет у період з 17 по 23 жовтня, склали фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку, пише slovofraza.com.

Овен

Вплив планет даруватиме Овнам емоційну та внутрішню гармонію, але варто врахувати, що зараз цю гармонію дуже легко порушити, особливо у суботу та неділю. У складних питаннях, що стосуються грошей чи роботи, астрологи радять прислухатися до порад оточуючих чи діяти виходячи з досвіду, але не ризикувати та не довіряти інтуїції. Астрологічна ситуація сприяє виправленню минулих помилок, ділової активності, кар'єрному зростанню. З пантелику можуть збити різкі зауваження оточуючих.

Телець

Цього тижня буде багато дрібних проблем, але Тельці матимуть змогу пережити ці перешкоди. Вони досягнуть успіху в роботі та справах. Бажано не боятися колективної роботи та спілкування з людьми загалом. У складні моменти Тельців врятує перебування вдома. Щоб рідні стіни були приємнішими для прийняття рішень та роботи, потрібно на початку тижня активувати зону багатства у будинку. На початку тижня планети зроблять Тельців невразливими до потоку негативу, але у вихідні Венера може сильно знизити їхню віру в себе. Це негативно позначиться на заробітках.

Близнюки

Близнюкам краще почати економити, причому не в суботу, а вже за кілька днів до початку негативного періоду. Великі покупки зараз не доречні. Неприємності очікуються у багатьох представників Знаку, які зайняті у сферах, де потрібно виражати себе через слова та спілкування. Хитрістю багатства зараз точно не досягти, тому краще вибирати гуманні методи — вони можуть не принести багато грошей, зате збережуть статус та авторитет.

Рак

М'яке переконання та логічні аргументи — ось ключ до успіху у діловій сфері, особливо у вихідні. Ракам, як і Близнюкам, у жодному разі, не можна порушувати правила гарного тону. У робочій сфері та бізнесі це стане гарантією стабільності. Покупки зараз краще робити тільки в тому випадку, якщо є потреба. Пестити себе чимось приємним без причини можна до п'ятниці включно. На вихідних доведеться затягнути паски тугіше.

Лев

Все, чим негативна Венера зможе перешкодити Левам — це позбавити їх частини енергії та сил. У фінансовій сфері швидше за все буде все без змін. Головне — зберігати гарний настрій та боротися із упертістю. Всім Левам, які обіймають високі посади, бажано виявити свої лідерські якості. Якщо ці сім днів доведеться наполягти на своєму, робити це бажано жорстко, але без погроз. Інакше подібні дії призведуть до конфліктів та серйозних фінансових втрат. Змінювати умови роботи вже не варто.

Діва

Астрологи рекомендують Дівам провести цей тиждень з людьми, які можуть надати підтримку. Важливо виявляти до них увагу та турботу. Це все повернеться Дівам сторицею, але, можливо, не зараз. Так у Дів буде більше часу, щоб стати успішнішим і виконати всі справи рівно вчасно. Будь-які фінансові труднощі будуть подолані завдяки працьовитості та вірі у себе. Можна здійснювати важливі дорогі придбання та вкладати кошти у розвиток бізнесу, але тільки не брати на цю кредити та позики.

Терези

Якщо Терези затіяли якісь складні багатоходові проекти та справи, їм слід приступити до їх реалізації в понеділок, поки вплив Венери ще сприятиме фінансовій активності. Важливо пам'ятати про прикмети понеділка, щоб ненароком не викликати проблем у такий важливий і непростий тиждень. Досягнути бажаного буде просто, але тільки до п'ятниці включно. Головне зараз — бути обачними та діяти обережно. Меркурій все ще оберігає Терезів та їхні гроші, тому можна сміливо брати займатися шопінгом.

Скорпіон

Скорпіонам цього тижня астрологи рекомендують правильно починати щодня. Так чи інакше, але на багатьох людей цього Знака чекає відмінний період у плані фінансів. Представники Знаку зможуть отримати надбавку до скарження, вдало вкласти гроші, знайти приємне та легке підробіток. Не виключено матеріальну допомогу з боку близьких. Будні дні стануть періодом, вдалим для великих покупок.

Стрілець

Стрільцям важливо в період з 17 по 23 жовтня займатися здобуттям нових знань та досвіду. Для цього їм знадобиться мотивація та гарна пам'ять. Астрологи повідомляють, що в цей період важливе вміння підлаштовуватися під мінливі обставини. Відсутність психологічної гнучкості може призвести до великих проблем із грошима. Астрологи пропонують сконцентрувати свою увагу на майбутньому, відпустивши думки про минулі невдачі.

Козеріг

Козерогам варто розпочати тиждень із видалення цифрового сміття та прибирання свого будинку. Це допоможе перемогти невпевненість і загалом підняти настрій. Козерогам зараз потрібно стежити уважніше за своїми словами та думками, щоб не викликати на себе лиха. В іншому тиждень буде чудовим періодом для особистісного та професійного зростання, для відкриття своєї справи або просування кар'єрними сходами. Головне — шукати обхідні шляхи та не виявляти агресії. М'якість та дипломатичність стануть гарантами стабільності та успіху у діловому спілкуванні.

Водолій

З головних небезпек даного періоду для Водоліїв можна назвати активізацію ворогів, і навіть підвищену конкуренцію. Не варто вплутуватися в сумнівні угоди, піддаватися імпульсу та довіряти малознайомим людям. Навколишні можуть легко піти на обман заради зиску. Також Водоліям варто притримати свій азарт і навчитися уникати тісного контакту з тими, хто цей азарт у них формує. Якщо раптом у фінансовій сфері вже настала чорна смуга, потрібно вжити заходів щодо позбавлення проблем. Безцільні та безглузді покупки краще відкласти.

Риби

Гроші люблять ініціативних та активних Риб. Астрологи радять якомога більше мріяти, і тоді фінансові перемоги не забаряться. Вплив Венери наприкінці тижня може позбавити Риб мотивації та впевненості у собі. Енергія та сили будуть стрімко залишати представників Знаку, тому на вихідних краще як слід відпочити і не дозволяти собі нервувати.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку.

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