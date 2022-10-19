«Житомир, будьте обережні, для Києва теж нема добрих новин»: таролог спрогнозувала, що чекає Україну на цьому тижні

За словами таролога Людмили Хомутовської, яка раніше прогнозувала повернення Криму, цього тижня будуть максимально активні дії з нашої сторони, які приведуть до повернення своїх територій.

«Чогось такого страшного, як було минулого тижня, я не бачу. У четвер підніметься тема захисту, буде більш важкий день з прильотами. П’ятниця та субота обіцяють бути відносно хорошими, на що вказує «біла карта» — допомога вищих сил. Наступний тиждень чекають приємні новини, які захоплюватимуть і підніматимуть дух. Нехороші новини для Одеси — будуть прильоти і максимальна напруга, однак захист працюватиме. У Чернігова як завжди піднімається тема кордонів, біля них спостерігається активність. У Харкові відносна радість — ситуація змінилася, але не повністю. Прильоти будуть, загроза є, але не так важко і часто, як було. В області теж спостерігатиметься активність.

Житомир, увага! Можуть бути прильоти і велика ймовірність смертей. Це саме стосується й області. Є ймовірність, що на цьому тижні можуть звільнити Херсон. Не одразу і не повністю, але 99,9% того, що наші зайдуть туди. Буде ще багато роботи, тому що це не робиться миттєво. Карти показують наш стабільний наступ".

Для Києва та Київської області, пояснила таролог, теж хороших новин немає. Із захистом буде все добре, але є нюанси, які передбачають загрозу прильотів.

«Тиші та спокою немає. Тиждень доволі напружений. Місто Запоріжжя чекають прильоти та інша активність, про яку я не буду говорити. Але наш рух по цій області починається, дай Боже. Для Миколаєва теж нехороші новини, будуть активні прильоти в цивільні об’єкти (житлові будинки і адміністративні будівлі). В області трохи краще, ніж було, але тиші поки теж не спостерігається. Карти показують попередження: „Увага-увага! Небезпека з моря“. Для Сум випала карта „Страшний суд“, яка вказує на конкретну небезпеку з неба. Хмельницький очікують заплановані атаки, ймовірно, по якомусь важливому об’єкту».

Нагадаємо, раніше Людмила Хомутовська розповідала про таємне життя путіна.

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram