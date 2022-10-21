Ворог обстріляв ракетами Харків та Запоріжжя: є поранені

Вранці у п'ятницю, 21 жовтня, росіяни знову обстріляли Харків і вдарили по Запоріжжю.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксовано «прильоти» по одному з підприємств Харкова: «Попередньо потрапляння у адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території».

А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що вибухи було зафіксовано у Київському районі Харкова близько 8:00. За попередніми даними, поранено шістьох людей. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

«Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ і Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського і Богодухівського районів. У Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янскому районі шпиталізовані 56-річна жінка та 58-річний чоловік. Також у Куп'янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, який отримав поранення напередодні», — додав він.

Зазнало ракетного удару й Запоріжжя.

«Ворог атакував місто ракетами С-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються», — повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Фото Олександра Старуха

У житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйновано стіну. Також під ударом опинилася одна зі шкіл — у навчальному закладі пошкоджено дах та вибито скло. Були «прильоти» в об'єкти інфраструктури та по відкритим територіям.

Фото Олександра Старуха

Фото Олександра Старуха

«На території міста можуть знаходитися частини боєприпасів. Вони небезпечні. Не можна підходити близько і чіпати їх. У разі виявлення викликайте рятувальників. Існує можливість повторних атак. Не можна нехтувати правилами безпеки. Будьте максимально пильні та обережні», — попередив він.

Нагадаємо, що через удари по українській інфраструктурі, зокрема й критичній, в країні почали вводити обмеження споживання електроенергії.

Фото зі сторінки Олександра Старуха

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