В Україні обмежили використання електротранспорту: як він працюватиме у Києві, Харкові та інших містах
У зв'язку з атаками ворога в четвер, 20 жовтня, по всій Україні вводяться обмеження постачання електроенергії. Економія електроенергії поширюється й на використання електротранспорту.
Київ
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, з метою економії електроенергії у Києві на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.
Перелік маршрутів у Києві, де відбудеться заміна транспорту:
- № 6 Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності
- № 7 вул. Чорнобильська — ст. метро «Площа Льва Толстого»
- № 14 Ботанічний сад — залізничний вокзал
- № 16 вул. Туполєва — Майдан Незалежності
- № 18 Майдан Незалежності — вул. Сошенка
- № 23 вул. Туполєва — Лук'янівська площа
- № 24 вул. Північна — просп. Свободи
- № 26 просп. Свободи — ст. метро «Нивки»
- № 27 ст. метро «Почайна» — залізнична станція «Київ-Волинський»
- № 28 ст. метро «Лук'янівська» — просп. Свободи
- № 29Д Дарницька площа — залізнична станція «Зеніт»
- № 31 вул. Милославська — ст. метро «Лук'янівська»
- № 32 вул. Північна — вул. Сошенка
- № 33 Мінський масив — залізничний вокзал «Південний»
- № 34 «вул. Північна — ст. метро «Почайна»
- № 37 вул. Милославська — ст. метро «Лісова»
- № 42 вул. Дегтярівська — ст. метро «Либідська»
- № 43 Кібцентр — Дарницька площа
- № 47 вул. Милославська — ст. метро «Мінська»
- № 50К вул. Милославська — «Дарницька площа»
- № 50 вул. Милославська — ст. метро «Либідська»
Суми
У Сумській області 20 жовтня з 7.00 до 23.00 запроваджують режим максимальної економії електричної енергії. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Зокрема, у зазначений проміжок часу не курсуватиме електротранспорт.
«У Сумах з 5:30 та до 7:00 20 жовтня тролейбуси працюватимуть за розкладом. З 7:00 до 8:00 та з 17:00 до 18:00 для перевезення пасажирів будуть залучені лише тролейбуси з автономним ходом», — повідомили в «Електроавтотрансі».
Житомир
У Житомирі для економії електроенергії вирішили й надалі не вмикати вуличне освітлення, електротранспорт продовжує курсувати в обмеженому режимі, а з завтрашнього дня розпочнуться рейди щодо підприємців, щоб ті вимикали вивіски.
Про це повідомив у Facebook житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
«Продовжуємо економити електроенергію. Перше: з суботи ми вимкнули вуличне освітлення. Поки що таку практику пролонгуємо. Друге: повторно звертаюся з проханням до бізнесу — відключайте рекламні вивіски, борди. Із завтрашнього дня починаємо рейди, спільно з поліцією, із попередженням, прохання, до бізнесу вимкнути вивіски, що світяться. Поки що — звертаємося. Сподіваюся, що люди зреагують», — йдеться в повідомленні.
За даними Сухомлина, у понеділок вранці на маршрути вийшли лише 40 тролейбусів.
«Тролейбуси і трамваї й надалі виходитимуть на лінію в меншій кількості, ніж зазвичай» , — заявив міський голова.
Хмельницький
Сьогодні, 20 жовтня, на вулицях міста курсуватиме менше тролейбусів. Це пов'язано з критичною ситуацією в енергетичній сфері країни та міста.
Про це повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради.
«З метою недопущення аварійних ситуацій сьогодні змушені протягом дня суттєво зменшувати випуск тролейбусів» , — йдеться у повідомленні.
Після 10:30 містом їздитиме до 40 тролейбусів, з 16:30 — 60, а з 20:00 — лише 20 тролейбусів.
Харків
У Харківському метрополітені збільшили інтервали руху поїздів задля економії електроенергії. Зміни графіків руху тимчасові, але дати повернення до попередніх інтервалів поки невідомі.
На лініях Харківського метрополітену встановили такі інтервали:
- Холодногірсько-заводська лінія — 11 хвилин
- Салтівська лінія — 13 хвилин
- Олексіївська лінія — 13 хвилин
Полтава
Як повідомив у своєму Telegram-каналі Полтавський міський голова Олександр Мамай, з 20 жовтня усі комунальні підприємства Полтави переходять у режим енергозбереження. Енергоспоживання буде скорочено на 50%.
Це стосується й комунального транспорту. Зокрема, «Полтаваелектроавторанс» скорочує кількість тролейбусів на маршрутах на 30%. З 05:00 до 10:00 тролейбуси будуть на маршрутах, проте після обіду перевезення здійснюватимуть лише автобуси та маршрутки.
Миколаїв
У Миколаєві 20 жовтня на 60% зменшено кількість електротранспорту міськими маршрутами. Відповідне рішення пов'язане із необхідністю скорочення споживання електроенергії.
За інформацією міськради, тролейбуси містом курсуватимуть трьома маршрутами:
- № 2: Залізничний вокзал «Миколаїв-Пасажирський» — мікрорайон Намив (з берегом)
- № 6: мікрорайон Північний — вулиця Третя Військова
- № 9: мікрорайон Північний — залізничний вокзал «Миколаїв-Пасажирський»
Також містом по трьох маршрутах їздитимуть трамваї:
- № 1: Яхт-клуб — Широка Балка
- № 3: ЧСЗ — вулиця 10-а Військова
- № 6: Промзона — Центральний ринок
Нагадаємо, проблеми у роботі електротранспорту в Україні відчуваються з 10 жовтня, коли ворог масово обстріляв найбільші міста України, включаючи столицю.108
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