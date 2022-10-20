В Україні обмежили використання електротранспорту: як він працюватиме у Києві, Харкові та інших містах

У зв'язку з атаками ворога в четвер, 20 жовтня, по всій Україні вводяться обмеження постачання електроенергії. Економія електроенергії поширюється й на використання електротранспорту.

Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, з метою економії електроенергії у Києві на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

Перелік маршрутів у Києві, де відбудеться заміна транспорту:

№ 6 Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності

№ 7 вул. Чорнобильська — ст. метро «Площа Льва Толстого»

№ 14 Ботанічний сад — залізничний вокзал

№ 16 вул. Туполєва — Майдан Незалежності

№ 18 Майдан Незалежності — вул. Сошенка

№ 23 вул. Туполєва — Лук'янівська площа

№ 24 вул. Північна — просп. Свободи

№ 26 просп. Свободи — ст. метро «Нивки»

№ 27 ст. метро «Почайна» — залізнична станція «Київ-Волинський»

№ 28 ст. метро «Лук'янівська» — просп. Свободи

№ 29Д Дарницька площа — залізнична станція «Зеніт»

№ 31 вул. Милославська — ст. метро «Лук'янівська»

№ 32 вул. Північна — вул. Сошенка

№ 33 Мінський масив — залізничний вокзал «Південний»

№ 34 «вул. Північна — ст. метро «Почайна»

№ 37 вул. Милославська — ст. метро «Лісова»

№ 42 вул. Дегтярівська — ст. метро «Либідська»

№ 43 Кібцентр — Дарницька площа

№ 47 вул. Милославська — ст. метро «Мінська»

№ 50К вул. Милославська — «Дарницька площа»

№ 50 вул. Милославська — ст. метро «Либідська»

Суми

У Сумській області 20 жовтня з 7.00 до 23.00 запроваджують режим максимальної економії електричної енергії. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Зокрема, у зазначений проміжок часу не курсуватиме електротранспорт.

«У Сумах з 5:30 та до 7:00 20 жовтня тролейбуси працюватимуть за розкладом. З 7:00 до 8:00 та з 17:00 до 18:00 для перевезення пасажирів будуть залучені лише тролейбуси з автономним ходом», — повідомили в «Електроавтотрансі».

Житомир

У Житомирі для економії електроенергії вирішили й надалі не вмикати вуличне освітлення, електротранспорт продовжує курсувати в обмеженому режимі, а з завтрашнього дня розпочнуться рейди щодо підприємців, щоб ті вимикали вивіски.

Про це повідомив у Facebook житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Продовжуємо економити електроенергію. Перше: з суботи ми вимкнули вуличне освітлення. Поки що таку практику пролонгуємо. Друге: повторно звертаюся з проханням до бізнесу — відключайте рекламні вивіски, борди. Із завтрашнього дня починаємо рейди, спільно з поліцією, із попередженням, прохання, до бізнесу вимкнути вивіски, що світяться. Поки що — звертаємося. Сподіваюся, що люди зреагують», — йдеться в повідомленні.

За даними Сухомлина, у понеділок вранці на маршрути вийшли лише 40 тролейбусів.

«Тролейбуси і трамваї й надалі виходитимуть на лінію в меншій кількості, ніж зазвичай» , — заявив міський голова.

Хмельницький

Сьогодні, 20 жовтня, на вулицях міста курсуватиме менше тролейбусів. Це пов'язано з критичною ситуацією в енергетичній сфері країни та міста.

Про це повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради.

«З метою недопущення аварійних ситуацій сьогодні змушені протягом дня суттєво зменшувати випуск тролейбусів» , — йдеться у повідомленні.

Після 10:30 містом їздитиме до 40 тролейбусів, з 16:30 — 60, а з 20:00 — лише 20 тролейбусів.

Харків

У Харківському метрополітені збільшили інтервали руху поїздів задля економії електроенергії. Зміни графіків руху тимчасові, але дати повернення до попередніх інтервалів поки невідомі.

На лініях Харківського метрополітену встановили такі інтервали:

Холодногірсько-заводська лінія — 11 хвилин

Салтівська лінія — 13 хвилин

Олексіївська лінія — 13 хвилин

Полтава

Як повідомив у своєму Telegram-каналі Полтавський міський голова Олександр Мамай, з 20 жовтня усі комунальні підприємства Полтави переходять у режим енергозбереження. Енергоспоживання буде скорочено на 50%.

Це стосується й комунального транспорту. Зокрема, «Полтаваелектроавторанс» скорочує кількість тролейбусів на маршрутах на 30%. З 05:00 до 10:00 тролейбуси будуть на маршрутах, проте після обіду перевезення здійснюватимуть лише автобуси та маршрутки.

Миколаїв

У Миколаєві 20 жовтня на 60% зменшено кількість електротранспорту міськими маршрутами. Відповідне рішення пов'язане із необхідністю скорочення споживання електроенергії.

За інформацією міськради, тролейбуси містом курсуватимуть трьома маршрутами:

№ 2: Залізничний вокзал «Миколаїв-Пасажирський» — мікрорайон Намив (з берегом)

№ 6: мікрорайон Північний — вулиця Третя Військова

№ 9: мікрорайон Північний — залізничний вокзал «Миколаїв-Пасажирський»

Також містом по трьох маршрутах їздитимуть трамваї:

№ 1: Яхт-клуб — Широка Балка

№ 3: ЧСЗ — вулиця 10-а Військова

№ 6: Промзона — Центральний ринок

Нагадаємо, проблеми у роботі електротранспорту в Україні відчуваються з 10 жовтня, коли ворог масово обстріляв найбільші міста України, включаючи столицю.

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