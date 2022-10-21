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Суспільство та люди

В Україні змінилися правила оформлення закордонних паспортів: що важливо знати

11:05 21 жовтня 2022
Паспорт

В Україні, де з 1 листопада зростають тарифи на оформлення паспортів, вдосконалено процедуру продовження терміну дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей.

Як повідомляють в МВС, вклеїювати фотокартки дітей до закордонного паспорта батьків або продовжити термін дії документу можна, якщо:

  • у територіальних органів чи підрозділів міграційної служби, посольств або консульських установ відсутня технічна можливість (підключення до Єдиного державного демографічного реєстру) оформити новий закордонний паспорт;
  • є необхідність термінового виїзду за кордон, пов’язаного з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.

Є й низка змін, що стосуються процедур продовження строку дії закордонного паспорта:

  • строк дії закордонного паспорта продовжується на п’ять років з дати подання заяви про продовження строку його дії;
  • заява про продовження дії паспорта може бути подана до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці до дати його закінчення;
  • строк дії закордонного паспорта, виданого до запровадження оформлення паспорта для виїзду за кордон, зразок бланка якого затверджено постановою КМУ від 23 грудня 2004 року № 1725, не продовжується;
  • у разі продовження строку дії закордонного паспорта дитині, яка не досягла 16 років, за бажанням її законного представника, у такий документ вклеюється фотокартка із зображенням дитини, яке відповідає віку, досягнутому нею на момент звернення;
  • якщо йдеться про продовження строку дії закордонного паспорта для виїзду за кордон дитини віком від 16 до 18 років — вклеювання фотокартки здійснюється за бажанням дитини.

Нагадаємо, що в Польщі відкрили центри прийому візових анкет для оформлення віз певним категоріям громадян. Пункти працюють у Варшаві, Любліні та Познані.

Фото avianews

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