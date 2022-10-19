Український паспорт подорожчає вдвічі: скільки з 1 листопада доведеться платити за термінове оформлення документів

В Україні, де днями спростили в'їзд на територію країни співгромадянам, які втратили паспорт, з 1 листопада змінюються розцінки на оформлення чи відновлення документів, зокрема, внутрішнього та закордонного паспортів.

Так, згідно з документом, оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі картки (окрім оформлення паспорта вперше) до 20 робочих днів коштуватиме 126 гривень. Через півроку після завершення дії воєнного стану за цю послугу треба буде сплатити вже 248 гривень. Виготовлення документу у пришвидшеному режимі (не пізніше ніж через 10 робочих днів) коштує вже 496 гривень.

Оформлення чи обмін закордонного паспорту (не пізніше ніж через 20 робочих днів) коштує 352 гривні, а за шість місяців після завершення воєнного стану коштувати уже 496 гривень. Термінове виготовлення коштує 992 гривні.

Також у постанові вказані й інші розцінки на низку «документальних» адмінпослуг.

Раніше у Державній прикордонній службі нагадували, що наразі виїзд до країн ЄС за внутрішнім паспортом громадянина України можливий у т.ч. для осіб (жінок, дітей та людей з інвалідністю), які евакуюються з районів ведення бойових дій. Без закордонного паспорту біженців пропустять лише лише прикордонники сусідніх країн. Для тих, хто планує в'їзд до інших країн Європи, внутрішній паспорт може бути недостатнім документом навіть за умови, що українців евакуйовано з регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Фото ДП «Документ»

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