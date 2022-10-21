Кевін Спейсі виправданий федеральним судом у справі про сексуальні домагання

У четвер, 20 жовтня, знаменитий американський актор Кевін Спейсі виграв цивільний процес у Нью-Йорку за позовом про сексуальні домагання. Звинувачення проти 63-річного володаря двох «Оскарів» та багатьох інших кінопремій висунув актор Ентоні Репп. Справу розглядав Федеральний суд Манхеттена. Процес тривав три тижні та привернув підвищену увагу ЗМІ.

Репп був одним із перших, хто звинуватив Спейсі у сексуальних злочинах. Це було восени 2017 року. Ентоні тоді дав інтерв'ю виданню BuzzFeed. Він стверджував, що у 1986 році, коли йому було лише 14 років, Кевін Спейсі намагався примусити його до сексу.

Під час вечірки в будинку Спейсі на Манхеттені Кевін схопив його за сідниці, а потім взяв на руки, поклав на ліжко і ліг зверху. «Він підхопив мене, як наречену. Я почав викручуватися: мовляв, що відбувається? Він уклав мене на ліжко і заліз зверху», — стверджував Репп. За його словами, в цей момент Спейсі був дуже п'яний.

Свідків не було — решта гостей на той час уже пішла. Яких-небудь доказів Репп не має. Проте через стільки років він вимагав компенсацію в розмірі 40 мільйонів доларів. Ентоні подав позов два роки тому.

П'ять років тому Спейсі публічно попросив вибачення. При цьому Кевін зізнався, що не пам'ятає про такий випадок. Але він упевнений, що не дозволив би собі такої поведінки щодо підлітка. Спейсі також не заперечував, що на той час зловживав алкоголем.

Адвокат Кевіна Дженніфер Келлер наполягала, що історія Реппа сфабрикована. Вона заявила, що актор, який подав позов, отримав більше уваги за час цього процесу, ніж за всю свою акторську кар'єру.

Присяжні дійшли висновку, що Ентоні Репп не зміг довести свої твердження. У задоволенні позову йому було відмовлено. Своє рішення присяжні обговорювали трохи понад годину.

Спейсі обійняв своїх адвокатів і залишив зал суду. Він не зробив жодних заяв.

Це вже друга перемога актора у судах у зв'язку з висунутими проти нього звинуваченнями. У липні 2019 року з нього зняли звинувачення у домаганнях до 18-річного юнака.

Однак на цьому проблеми актора не скінчилися. Влітку 2023 року у Великій Британії розпочнеться кримінальний процес. Спейсі звинувачується у кількох випадках сексуальних домагань.

Сексуальний скандал зруйнував блискучу кар'єру актора. З ним відмовилися працювати голлівудські студії. Netflix розлучився з Кевіном, відмовившись знімати нові сезони культового серіалу «Картковий будинок». Завершальний шостий сезон довелося повністю переробляти, щоб забрати з нього головного героя, якого грав Спейсі. У серпні 2022 року актора зобов'язали заплатити продюсерам компенсацію у розмірі понад 30 мільйонів доларів за «Картковий будинок».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярний актор і співак Каалан Вокер був засуджений до 50 років ув'язнення за злочини сексуального характеру.

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