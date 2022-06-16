Лондонський суд відпустив зірку Голлівуду Кевіна Спейсі під заставу

У четвер, 16 червня, у лондонському Королівському суді розпочалися слухання у справі про сексуальні злочини, у скоєнні яких звинувачується знаменитий голлівудський актор Кевін Спейсі. Як і очікувалося, перше засідання було коротким. 62-річний Спейсі сидів на лаві підсудних у блакитному костюмі. Його попросили встати і назвати своє ім'я, адресу та дату народження.

Актор назвав своє повне ім'я — Кевін Спейсі Фаулер. Після цього суддя постійно звертався до нього як до містера Фаулера. А ось адвокат Кевіна продовжував називати його Спейсі.

«Пан Спейсі категорично заперечує причетність до будь-якого зі злочинів, зазначених у справі», — заявив королівський адвокат Патрік Гіббс, який захищає актора.

Спейсі відпустили під заставу без додаткових умов. Наступне засідання призначено на 14 липня.

Кевіну пред'явлено звинувачення за чотирма епізодами у сексуальному насильстві щодо трьох молодих чоловіків. Йому також загрожує п'яте звинувачення у примусі ще одного чоловіка до сексу із проникненням. Ось список висунутих звинувачень:

- Сексуальне насильство над чоловіком у березні 2005 року за двома пунктами

- Сексуальне насильство над чоловіком та примус його до проникаючих сексуальних дій без згоди у серпні 2008 року

- сексуальне насильство над чоловіком у квітні 2013 року.

Процес обіцяє бути скандальним. До нього прикута увага ЗМІ. Ажіотаж можна порівняти з недавньою тяжбою між Джонні Деппом та Ембер Герд.

До того, як наприкінці 2017 року вибухнув цей секс-скандал, Спейсі встиг зробити блискучу кар'єру в кіно, на телебаченні та театральній сцені. Він є лауреатом двох премій «Оскар» за ролі у фільмах «Звичайні підозрювані» та «Краса по-американськи». Крім того, актор отримав безліч нагород за головну роль у серіалі «Картковий будинок».

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