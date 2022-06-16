34.83 / 35.72 36.29 / 37.53
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Лондонський суд відпустив зірку Голлівуду Кевіна Спейсі під заставу

21:39 16 червня 2022
Кевін Спейсі у Лондоні 16 червня

У четвер, 16 червня, у лондонському Королівському суді розпочалися слухання у справі про сексуальні злочини, у скоєнні яких звинувачується знаменитий голлівудський актор Кевін Спейсі. Як і очікувалося, перше засідання було коротким. 62-річний Спейсі сидів на лаві підсудних у блакитному костюмі. Його попросили встати і назвати своє ім'я, адресу та дату народження.

Актор назвав своє повне ім'я — Кевін Спейсі Фаулер. Після цього суддя постійно звертався до нього як до містера Фаулера. А ось адвокат Кевіна продовжував називати його Спейсі.

«Пан Спейсі категорично заперечує причетність до будь-якого зі злочинів, зазначених у справі», — заявив королівський адвокат Патрік Гіббс, який захищає актора.

Спейсі відпустили під заставу без додаткових умов. Наступне засідання призначено на 14 липня.

Кевіну пред'явлено звинувачення за чотирма епізодами у сексуальному насильстві щодо трьох молодих чоловіків. Йому також загрожує п'яте звинувачення у примусі ще одного чоловіка до сексу із проникненням. Ось список висунутих звинувачень:

- Сексуальне насильство над чоловіком у березні 2005 року за двома пунктами

- Сексуальне насильство над чоловіком та примус його до проникаючих сексуальних дій без згоди у серпні 2008 року

- сексуальне насильство над чоловіком у квітні 2013 року.

Процес обіцяє бути скандальним. До нього прикута увага ЗМІ. Ажіотаж можна порівняти з недавньою тяжбою між Джонні Деппом та Ембер Герд.

До того, як наприкінці 2017 року вибухнув цей секс-скандал, Спейсі встиг зробити блискучу кар'єру в кіно, на телебаченні та театральній сцені. Він є лауреатом двох премій «Оскар» за ролі у фільмах «Звичайні підозрювані» та «Краса по-американськи». Крім того, актор отримав безліч нагород за головну роль у серіалі «Картковий будинок».

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

наполеон

Лінивий наполеон — робиться на раз-два, тому дійсно виправдовує свою назву

Черешня

Підсунули рашистам отруєну черешню: фермери-патріоти оригінально помстилися окупантам за пограбування

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.