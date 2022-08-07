Кевін Спейсі за рішенням суду має заплатити 30 млн доларів за шкоду культовому серіалу «Картковий будинок»

У п'ятницю, 5 серпня, стало відомо, що зірка Голлівуду Кевін Спейсі заборгував понад 30 мільйонів доларів студії MRC, яка знімала для стрімінгової компанії Netflix культовий серіал «Картковий будинок». Рішення суду було ухвалено ще 2020 року. Спейсі подав апеляцію, але у липні йому було відмовлено. І тепер юристи MRC вимагають, щоб студія нарешті отримала свої гроші.

Спейсі грав у «Картковому будинку» головну роль. Серіал про цинічного американського політика, який за допомогою інтриг став президентом США, мав величезну популярність у всьому світі. Восени 2017 року MRC розпочала зйомки шостого сезону. Був готовий сценарій, затверджено всіх акторів. Коли частина матеріалу вже була знята, Спейсі опинився в центрі секс-скандалу.

Першим звинуватив Кевіна у домаганнях актор Ентоні Рапп. При цьому йшлося про події 30-річної давності. На той момент Раппу було 14 років.

Спейсі напередодні заяви Ентоні зробив публічне зізнання. Актор заявив, що є гомосексуалістом. Потім він вибачився перед Раппом, сказав, що не пам'ятає їхньої зустріч, яка завдала біль Ентоні. Проте вважає свою поведінку недоречною. Кевін усе списав на сильне алкогольне сп'яніння.

Але це був лише початок скандалу. Американський кінорежисер Тоні Монтана заявив, що Спейсі чіплявся до нього в барі в Лос-Анджелесі 2003 року. У листопаді 2017 року керівництво лондонського театру «Олд Вік» повідомило про 20 скарг на непристойну поведінку Кевіна Спейсі. Він був упродовж 11 років художнім керівником цього театру.

Були й інші звинувачення. Але жодного вердикту проти Спейсі досі немає. Частину звинувачень знято. У червні в Лондоні розпочався судовий процес за чотирма звинуваченнями, які висунули троє британців. Кевін все заперечує.

Проте скандал перекреслив його блискучу кар'єру. Власник двох «Оскарів» залишився без ролей. Низка студій на тлі скандалу вирізали вже готові з Кевіном сцени та перезняли їх з іншими акторами.

Що стосується шостого сезону «Карткового будинка», то MRC вчинила так само. Сценарій повністю переробили. Головним персонажем стала дружина президента, яку грала Робін Райт. Студія заявила, що зазнала величезних збитків. Крім того, у позові MRC стверджувалося, що Спейсі створив на знімальному майданчику «токсичну атмосферу». Він нібито дозволяв собі грубі коментарі щодо молодих співробітників і торкався до них неналежним чином без їхньої згоди.

Кевін Спейсі та Робін Райт у серіалі "Картковий будинок"

Цілком імовірно, що суд у Лондоні та історія з багатомільйонним позовом знову зашкодять актору. Спейсі після довгої перерви отримав головну роль у трилері італійського режисера Франка Неро «Людина, яка намалювала бога». Він грає у фільмі детектива, який розслідує справу педофіла. Підозрюваний стверджує, що його звинуватили помилково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії за звинуваченням у зґвалтуванні було заарештовано відомого американського режисера Полу Хаггіса.

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