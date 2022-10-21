«Був готовий померти»: онук Кеннеді воював на передовій проти рф в Іноземному легіоні

Конор Кеннеді, який є сином племінника 35-го президента США Джона Кеннеді, зізнався, що брав участь у військових діях на стороні України проти рашистів у лавах Інтернаціонального легіону.

Про це 28-річний американець розповів на своїй сторінці в Інстаграм, зазначивши, що зробив це таємно, аби родина не знала про його вчинок.

«Своїм дописом хочу зробити все можливе і заохотити інших до дій. Як і багато людей, я був глибоко зворушений тим, що побачив в Україні за останній рік. Я хотів допомогти. Коли я почув про Український міжнародний легіон, я знав, що піду, і наступного дня пішов до посольства, щоб записатися до нього. Я сказав одній людині тут, де я був, і одній людині там — своє справжнє ім'я. Я не хотів, щоб моя сім'я знала, що я там. Я не хотів, щоб моя сім'я чи друзі хвилювалися, і не хотів, щоб до мене там ставилися по-іншому», — пише Коннор Кеннеді.

До цього він не мав військового досвіду і не був влучним стрільцем, але міг носити важкі речі і швидко вчився.

«Я також був готовий там померти. Тож невдовзі мене погодилися відправити на північно-східний фронт. Мій час в Україні був недовгим, але я багато чого побачив і багато чого відчув. Мені сподобалося бути солдатом, більше, ніж я очікував. Це страшно. Але життя просте, а винагорода за мужність і добро — значна. Мої друзі там знають, чому я повернувся додому, і я завжди буду вдячний їм за їхній приклад. Я знаю, що мені пощастило, що я повернувся, але я б знову пішов на всі ті ризики, на які ми пішли», — написав він.

Американець не приховує, що війна в Україні, як і всі інші, жахлива. А людей, яких Кеннеді зустрів, назвав найхоробрішими з усіх, кого він знав: «Мої побратими-легіонери, які походять з різних країн, мають різне походження та ідеологію, є справжніми борцями за свободу… Ця війна визначить долю демократії в цьому столітті. Можна ще багато говорити про її політику і роль західних урядів у ній. Наразі я лише закликаю вас допомогти. Приєднуйтесь до легіону, допомагайте на кордоні, надсилайте медикаменти. Кожен день хтось там жертвує всім заради тривалого миру. Не можна просити їх діяти поодинці».

Конор — внучатий племінник 35-го президента США Джона Кеннеді. Він народився 24 липня 1994 року в Маунт-Кіско, штат Нью-Йорк. Він музикант, займається письменницькою діяльністю.

Нагадаємо, що проти рашистів в Україні воюють і білоруси. Влітку цього року на фронті загинув командир батальйону «Волат» полку імені Кастуся Калиновського Іван Марчук з позивним «Брест»

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