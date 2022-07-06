Загинув смертю хоробрих в боях за Україну: під Лисичанськом загинув командир білоруського батальйону «Волат»

У розвідувальній операції під Лисичанськом, який днями залишили українські військові, загинули щонайменше двоє добровольців білоруського батальйону ЗСУ «Волат», ще двоє потрапили у полон. Про це 6 липня повідомила «Наша Ніва», посилаючись на свої джерела.



За даними ресурсу, зіткнення з російськими окупантами сталося 26 червня. Один із загиблих — командир батальйону «Волат» полку імені Кастуся Калиновського Іван Марчук з позивним «Брест». Представники полку підтвердили смерть свого побратима у соцмережі.

Загалом, за інформацією видання, у розвідці, що закінчилася зіткненням з російською колоною, брали участь 11 людей. П'ятеро з них повернулися живими, а шестеро не повернулися. Пізніше росіяни показали на відео двох полонених, ймовірно, це бійці Ян Дюрбейко (Тромблі) та Сергій Дегтєв (Кліщ).



«Радіо Свобода» називає імена ще трьох, що зникли в бою: це Василь Порфенков (Сябр), Василь Грудовик (Атам) та Вадим Шатров (Папік).



«З упевненістю можна сказати, що завдяки особистому героїзму та самопожертві наші білоруські хлопці змогли зупинити ворожу колону, тим самим давши можливість основним силам ЗСУ безпечно наблизитись у цьому напрямі», — прокоментували у полку Калиновського.



Полк продовжує пошукові роботи. «Ми робимо все можливе, щоб повернути наших хлопців, і віримо, що вони живі», — йдеться у повідомленні.



Громадяни Білорусі воюють за Україну у складі полків «Пагоня» та імені Кастуся Калиновського (21 травня батальйон Кастуся Калиновського оголосив про перетворення на полк).



«Наша Ніва» писала 15 травня, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в бойових діях загинули шість білорусів.

Нагадаємо, 30 червня внаслідок російського удару по Харкову загинула боєць Іноземного легіону ЗСУ 39-річна бразилійка Таліта До Валле.

Фото https://www.facebook.com/belwarriors/

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