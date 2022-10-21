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Україна

Starlink продовжить роботу в Україні — з Маском вдалося домовитися

13:09 21 жовтня 2022
Ілон Маск

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що високопосадовці безпосередньо контактують з бізнесменом Ілоном Маском, щоб вирішити питання з продовженням роботи в країні терміналів SpaceX Starlink. Раніше засновник SpaceX заявляв про необхідність компенсації витрат компанії Пентагоном, а потім, що продовжить фінансування.

Як пише POLITICO, Резніков заявляв, що з цим питанням «не буде проблем», пославшися на «особисте спілкування» між міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим та Ілоном Маском.

Він також зазначав, що якщо питання з грошима стане особливо гостро, є «мінімум три джерела» фінансування. Це може бути пакет допомоги Пентагону, кошти з Європи чи приватні донори.

Пентагон розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink за рахунок коштів з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання протягом тривалого часу. Крім SpaceX, є й інші варіанти таких послуг. Так, каліфорнійська компанія супутникового зв'язку Viasat заявила, що надає підтримку Україні та регіону, зокрема надає безкоштовний Wi-Fi для українських біженців у Словаччині.

Раніше в Пентагоні заявляли, що розуміють важливість комунікацій в Україні, і стверджували, що роблять усе можливе, щоб зв'язок залишався доступним для українських сил.

Фото з Вікіпедії

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