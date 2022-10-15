«Працювали і працюватимемо»: у Пентагоні відреагували на скандальний «демарш» Маска

У Пентагоні розповіли про подальше забезпечення України супутниковим зв’язком Starlink. Нагадаємо, що перші термінали були надані українцям весною цього року бізнесменом Ілоном Маском, який наразі не готовий продовжувати надавали обладнання та фінансування.

Як повідомляє «Інформаційний спротив», з цього приводу висловилася заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг.

«Ми, безперечно, визнаємо переваги, які має будь-яка можливість супутникового зв’язку, і він дозволяє українцям використовувати ці переваги не лише на полі бою, але й у самій країні. І ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб командування й управління залишалися недоторканими на полі бою, та й усюди. Але знову ж таки, ми оцінюємо наші варіанти і намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти цим супутниковим комунікаціям, їхнім можливостям; забезпечити, щоб цей зв’язок залишався доступним для українських сил», — відзначила вона.

Представниця Пентагону додала, що в цій царині продовжуватиметься співпраця Міністерством оборони України, щоб розглянути всі можлаві варіанти підтримки.

«І Сполучені Штати, і це міністерство продовжують нашу підтримку України. І ви щойно бачили, як міністр завершує свою поїздку до Брюсселя, зустрічаючись із понад 50 країнами в Контактній групі з питань оборони України, щоб поговорити про те, що ми можемо зробити, щоб забезпечити Україну, і яких можливостей та підтримки вони потребують, і це буде одна з цих можливостей», — наголосила Сабріна Сінг.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася з листом до Міністерства оборони США та повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати урядове та військове використання Україною супутникової системи Starlink. Керівництво SpaceX підрахувало, що до кінця поточного року обслуговування наявних в Україні терміналів Starlink коштуватиме більше 120 мільйонів доларів із гаком, а витрати у 2023 році становитимуть приблизно 400 мільйонів доларів.

Фото з Вікіпедії

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