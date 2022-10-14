Ілон Маск відмовляється допомагати Україні

У п'ятницю, 14 жовтня, компанія Ілона Маска SpaceX звернулася з листом до Міністерства оборони США та повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати урядове та військове використання Україною супутникової системи Starlink.

«Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — наголошується у листі.

Керівництво SpaceX підрахувало, що до кінця поточного року обслуговування терміналів Starlink, які були передані раніше Україні, коштуватиме 120 мільйонів доларів із гаком. Витрати у 2023 році становитимуть приблизно 400 мільйонів доларів.

Як повідомляє американський телеканал CNN, компанія Маска передала Пентагону документи про роботу Starlink в Україні. Пакет включає запит, який у липні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний направив SpaceX. Це було прохання надати ЗСУ ще близько 8000 терміналів Starlink.

Відомо, що сьогодні компанія Маска передала Україні близько 20 тисяч терміналів Starlink. Американський мільярдер заявляв раніше, що це коштувало SpaceX 80 мільйонів доларів. Устаткування Starlink забезпечує доступ до високошвидкісного інтернету в місцях, де він недоступний. Це дозволяють ЗСУ підтримувати зв'язок між підрозділами, координувати артилерійські удари, керувати безпілотниками.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», на початку жовтня Ілон Маск викликав на себе вогонь критики, коли виклав у Twitter свій план завершення війни в Україні. По суті, найбагатша людина у світі запропонувала Києву піти на територіальні поступки Москві та погодитися на нейтральний статус.

Згодом у західних ЗМІ з'явилася інформація, що перед цим Маск розмовляв із володимиром путіним. Бізнесмен це категорично заперечує.

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