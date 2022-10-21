Невдаха київського фіналу Ліги чемпіонів закрутив роман з пишногрудою телеведучою: фото красуні-білявки

Справи в особистому житті німецького воротаря Лоріса Каріуса, який став антигероєм київського фіналу Ліги чемпіонів «Реал» — «Ліверпуль» (3:1), йдуть набагато краще, ніж на футбольному полі.

Як повідомляє видання The Sun, 29-річний голкіпер знайшов собі нову дівчину. Обранкою Каріуса стала 31-річна італійська спортивна телеведуча, модель та інтернет-знаменитість Ділетта Леотта, яка нещодавно розлучилася з манекенником Джакомо Кавалі.

Джерело зазначає, що пара познайомилася в Instagram, і тепер красуня-білявка інтенсивно вивчає англійську мову, щоб спростити комунікацію з коханим.

Нагадаємо, що кар'єра Каріуса, контракт котрого, як і раніше, належить «Ліверпулю», пішла під укіс після двох його грубих помилок у фіналі ЛЧ-2018 на київському «Олімпійському» (як з'ясувалося пізніше, Лоріс грав у тому матчі зі струсом мозку). Після цього він провалив оренди в турецькому «Бешикташі» та німецькому «Уніоні», а останнім часом не має ігрової практики в англійському «Ньюкаслі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що модель, яка покинула Лоріса Каріуса, продовжує підкорювати Instagram відвертими фото.

Фото Instagram

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