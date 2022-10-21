Неанонсований візит міністра оборони Великобританії Бена Воллеса до США в останню хвилину пов'язаний зі зростаючими побоюваннями, що президент росії володимир путін готовий застосувати ядерну зброю, пише в середу газета «The Sun». З іншого боку, французька газета Le Figaro зазначає, що, погрожуючи застосувати ядерну зброю, росія привела світ до «третьої ядерної ери».

Воллес мав відповісти на запитання депутатів у комітеті з питань оборони, але в останню хвилину скасував свою присутність і поїхав до Вашингтона. Ні британське, ні американське міністерства оборони не надали жодних подробиць його переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном, обмежившись загальними та розпливчастими заявами про «взаємну стурбованість з питань безпеки», в т. ч. щодо росії та України.

Однак деякі заяви членів британського уряду свідчать про те, що за цим стоїть щось більше. Ще у в інтерв'ю телеканалу Sky News один із заступників міністра оборони Джеймс Хіппі заявив, що наразі «такі переговори є необхідними». Слід визнати, що міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі намагався зменшити спекуляції, заявивши, що візит був «нормальною і регулярною частиною того, що, відверто кажучи, є дуже ненормальною і збоченою ситуацією», і припустив, що він був відповіддю на посилення російських атак на цивільну інфраструктуру України. При цьому він сам визнав, що це була така розмова, «яку не хочеться вести по телефону».

За інформацією газети The Sun, візит пов'язаний із занепокоєнням, що путін все більше схиляється до застосування ядерної зброї, хоча і не в самій Україні, а скоріше в Чорному морі, для стримування. Джерело зі сфери безпеки, на яке посилається газета, повідомило, що «така загроза останнім часом зросла». Також вважається, що вірною ознакою є те, що британський літак-розвідник Boeing RC-135W у супроводі двох винищувачів «Тайфун» пролетів над Чорним морем на невеликій відстані від узбережжя окупованого Криму. Як пояснює The Sun, літак називають детектором ядерної зброї через його здатність зондувати атмосферу на наявність ознак радіоактивності.

В той час, як ядерні арсенали країн скорочувалися протягом кількох десятиліть, ми є свідками повернення ядерної зброї на поле бою та розробки стратегій її застосування — така оцінка аналітика Міністерства збройних сил Франції Корентіна Брустлена, якого цитує газета Le Figaro.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» воєнного експерта Петра Черника, який розповів про можливий сценарій закінчення війни.

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