«путін буде битись до кінця, тому що пам’ятає долю Хусейна, Мілошевича, Каддафі»: воєнний експерт назвав можливий сценарій закінчення війни

Збройні Сили України перехопили ініціативу по всій лінії фронту, кожного дня звільняючи нові населені пункти. Зрозуміло, що поразка на полі бою неабияк розлютила путіна, то ж він вдався до найстрашнішого вчинку — спрямовує ракетні удари по інфраструктурі нашої країни, активно застосовує дрони та погрожує ядерною зброєю. Втім, навіть те, що країна-агресор випустила по Україні понад 75% ракет зі своїх запасів, не зламає волю українців до перемоги. Воєнний експерт Петро Черник розповів «ФАКТАМ», чи запустить рф конвеєр з виробництва ракет, про кінець правління путіна та що означає для нас оголошення росією так званого «воєнного стану» на тимчасово окупованих терористами територіях України.



«Застосування росією дронів не змінить хід війни»

- Останнім часом росія активно застосовує для ударів по Україні дрони, через які майже щодня гинуть цивільні люди. Це означає, що путін почав економити дорогі ракети і перейшов на дрони-камікадзе «Шахід», бо вони дешевші?

- Слушна думка, але давайте питання розділимо на декілька частин. Відомо, що з початку війни російська федерація використала 70% свого стратегічного неядерного ракетного потенціалу. Якщо всі наявні у них до війни ракети, починаючи від «Точка-У» з дальністю стрільби до 125 кілометрів і закінчуючи найдорожчою Х-101 (вартість однієї складає 16 мільйонів доларів) з дальністю стрільби до 5000 кілометрів, скласти докупи, то їх у рф було приблизно шість тисяч одиниць. Але відкриті джерела — це умовна річ, й кожна держава намагається зберегти у таємниці якусь частину ракетних запасів. Тобто до цієї кількості ми можемо додати ще 10−15%. Із 6000 ракет більше 4000 використано — це факт і безпрецедентне явище з часів Другої світової війни. Найближче до нас — 2003 рік, коли армія США використала 802 ракети класу BGM-109 Tomahawk по воєнній інфраструктурі Іраку. Наголошую — воєнній! Отже, це ракетний шквал. Щось подібне було в 1944—1945 роках, коли нацисти засипали Велику Британію та Голландію так званими ракетами «Фау-1» та «Фау-2». Випустили понад 27 тисяч штук. З того часу нічого подібного на планеті не відбувалось. Так що ракетний запас росії підходить до завершення. Але ракети ще є в агресора.

- Чи можуть рашисти поставити на конвеєр виробництво нових ракет?

- Деякі ракети, на жаль, так. Чи буде їх важко виробляти? Звісно, тому що санкційна удавка діє. А ми розуміємо, що сучасні ракети — це мікроелектроніка, доступ до якої у рф через санкції обмежений. Вони можуть виробляти одну-дві в півтора тижні, а їм на день потрібно близько десяти ракет. Проте росіяни, на жаль, ще можуть компенсувати 15−10% своїх ракетних потреб. А те, чого не можуть — шукають де можуть взяти. Знайшли в Ірані. Чи ці «Шахіди-136» небезпечні? Так, правда. У дронів доволі важка бойова частина з зарядом вибухівки у межах від 30 до 50 кілограмів в залежності від комплектації. Нагадаю, що 152-міліметровий заряд гаубиці — це 43 кілограми. Але хід війни застосування дронів не змінить. От випустили росіяни понад 4000 ракет. Що змінилось? На полі бою нічого. Ми взяли в руки стратегічну ініціативу і її розвиваємо. Вони як били по нашій інфраструктурі, так і б'ють. Це, дійсно, дуже болісно та гірко. Але хід війни це не змінить. Я би хотів підкреслити одну важливу деталь — із 43 ракет, які росіяни запустили по Україні за останні два дні, 37 збили наші ППО. Це дуже високий показник їх ефективності. Саме про це слід говорити, бо ми чомусь вклали собі в голову, що небо можна закрити на 100%.

Петро Черник

- До речі, чи можливо так закрити небо в Україні за допомогою наших закордонних партнерів?

- Не можна. Приклад тому — Ізраїль. Із 2012 року в них на чергуванні стоїть супер-зброя, яка називається «Залізний купол». Більш технологічнішого в світі не існує. В одному тубусі 20 ракет, які призначені для збивання кустарних снарядів. Але добряча частина цих снарядів все одно пробиває дуже технологічну оборону. От вам і відповідь на наративи на кшталт «коли закриють небо», які лунають в нашому інформаційному просторі. Не потрібно цю ілюзію розвивати, яка працює проти нас самих. Розвивати можна тільки здатність збиття до 95−97% ракет, але не до 100%, це нереально. Тому чуємо ревіння так званого «мопеда» чи тривогу — дбаємо про свою безпеку.

Додам, що тиранічний режим путіна уклав свою теологічну угоду з не менш тиранічним режимом в Ірані та Сирії. До цієї трійні приєдналась Північна Корея. Вісь зла кристалізована. Це погана і добра новина одночасно. Росія кінцево сходить з міжнародної арени як цивілізована держава, бо показала світу свій звірячий імперіалізм. Але водночас із тим режим путіна не збирається здуватись. Як приклад — оголошення «воєнного стану» у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. І це треба розуміти як головний сигнал, що кремль не збирається здаватись у цій війні. А ми маємо усвідомлювати, що ще якийсь час вона триватиме і найважчі бої насправді попереду.

«Не буде ніякої лави підсудних для путіна, він може тільки фізично померти — крапка»

- На вашу думку, що означає оголошення путіним «воєнного стану» і як це вплине на хід війни?

- Хід війни це не змінює ніяк, як я вже пояснив. Зрозумійте, путін буде битись до кінця, в нього вибору немає. Вважаю хибними наративи, що ми його посадимо на лаву підсудних. Не буде ніякої лави підсудних. путін може тільки фізично померти — крапка. Не буде інших сценаріїв. Він добре пам’ятає Саддама Хусейна, якого повісили. Він добре пам'ятає Слободана Мілошевича, який помер при загадкових обставинах в європейській тюрмі. Муаммар Каддафі був вбитий таким жахливим способом, про який язик не повертається казати. Це важкі приклади. Із легких — колишній президент Єгипту Хосні Мубарак, який шість років відсидів у тюрмі. Нурсултан Назарбаєв -найсвіжіший приклад. Думав, що до кінця своїх днів буде батьком нації, але Токаєв красиво його обіграв, відібрав усю владу. Ще й назву столиці поміняв. Ось так тирани закінчують. Й путін та його свита це прекрасно розуміють. Ще один аргумент, чому диктатору так потрібен «воєнний стан», — російська влада тримається на суцільній пропаганді. Без неї у путіна не буде влади. Тиранічний режим може жити тільки тоді, коли народ повністю зазомбований та його підтримує.

Інших сценаріїв тиранічного режиму не існує. путіну потрібна підтримка власного населення. Чому? Санкції почнуть діяти, населення буде бідніти, холодильник почне порожніти і тоді у людей можуть виникнути думки «а чому так?». Щоб такі думки не виникали, людям насаджують просту філософію: «Ворог біля воріт. А насправді вже на нашій території укронацисти, дикі, люті, разом із не менш диким колективним гітлерівським заходом прийшли завойовувати нашу святу російську землю. І якщо ми не станемо до бою, вони дійдуть до Владивостоку, а ваших дітей перетворять в геїв». То ж рф вкрай необхідні такі пропагандистські кроки, як «воєнний стан». Чи змінить це якось хід війни? Ні на один міліметр. У росії нічого не лишилось в рукаві, крім ядерної зброї. Немає у них більше ніякого способу тиску. Ця війна екзистенційна. Або ми їх переможемо на полі бою, або вони нас.

Перепрошую за свій інтелектуальний егоїзм, але я знаю, що буде у разі нашої капітуляції. Десятки тисяч українців переб’ють, десятки мільйонів відправлять у Сибір, решту у тунельне рабство. Й останнє насправді забирає більше життів, ніж битва за свободу. Приклад тому — на початку XX століття ми програли війну за свою незалежність. Через 10 років після цього наш одвічний ворог влаштував Голодомор, який не має аналогів у світовій історії і не матиме… Якщо хтось думає, що зараз може бути по-іншому, то глибоко помиляється.

- Останні тижні рашисти масово б'ють по об'єктам критичної інфраструктури. Це така тактика нових військових керівників у росії, які відповідальні за так звану «спецоперацію»?

- Зміна прізвищ військового керівництва рф неважлива. Вони всі однаково токсичні й мають одну мету нас нищити. Чому вони нищать цивільні енергетичні об’єкти? Тому що не можуть перемогти на полі бою і намагаються максимально підняти страх та паніку серед населення України. В росіян доволі робоча тема — зануримо Україну в пітьму, залишимо без електрики, тепла та газу, населення почне бунтувати і змусить свій уряд сісти за стіл перемовин з москвою. Вони саме так мислять, тому що не розуміють нас. На мій погляд, вони не доб’ються своєї мети.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ»: «З путіним все може статися. А росіян слід просто ізолювати. На жаль, це втрачена гілка розвитку цивілізації».



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