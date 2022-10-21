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«путін буде битись до кінця, тому що пам’ятає долю Хусейна, Мілошевича, Каддафі»: воєнний експерт назвав можливий сценарій закінчення війни

12:20 21 жовтня 2022
путін

Збройні Сили України перехопили ініціативу по всій лінії фронту, кожного дня звільняючи нові населені пункти. Зрозуміло, що поразка на полі бою неабияк розлютила путіна, то ж він вдався до найстрашнішого вчинку — спрямовує ракетні удари по інфраструктурі нашої країни, активно застосовує дрони та погрожує ядерною зброєю. Втім, навіть те, що країна-агресор випустила по Україні понад 75% ракет зі своїх запасів, не зламає волю українців до перемоги.

Воєнний експерт Петро Черник розповів «ФАКТАМ», чи запустить рф конвеєр з виробництва ракет, про кінець правління путіна та що означає для нас оголошення росією так званого «воєнного стану» на тимчасово окупованих терористами територіях України.

«Застосування росією дронів не змінить хід війни»

- Останнім часом росія активно застосовує для ударів по Україні дрони, через які майже щодня гинуть цивільні люди. Це означає, що путін почав економити дорогі ракети і перейшов на дрони-камікадзе «Шахід», бо вони дешевші?

- Слушна думка, але давайте питання розділимо на декілька частин. Відомо, що з початку війни російська федерація використала 70% свого стратегічного неядерного ракетного потенціалу. Якщо всі наявні у них до війни ракети, починаючи від «Точка-У» з дальністю стрільби до 125 кілометрів і закінчуючи найдорожчою Х-101 (вартість однієї складає 16 мільйонів доларів) з дальністю стрільби до 5000 кілометрів, скласти докупи, то їх у рф було приблизно шість тисяч одиниць. Але відкриті джерела — це умовна річ, й кожна держава намагається зберегти у таємниці якусь частину ракетних запасів. Тобто до цієї кількості ми можемо додати ще 10−15%. Із 6000 ракет більше 4000 використано — це факт і безпрецедентне явище з часів Другої світової війни. Найближче до нас — 2003 рік, коли армія США використала 802 ракети класу BGM-109 Tomahawk по воєнній інфраструктурі Іраку. Наголошую — воєнній! Отже, це ракетний шквал. Щось подібне було в 1944—1945 роках, коли нацисти засипали Велику Британію та Голландію так званими ракетами «Фау-1» та «Фау-2». Випустили понад 27 тисяч штук. З того часу нічого подібного на планеті не відбувалось. Так що ракетний запас росії підходить до завершення. Але ракети ще є в агресора.

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- Чи можуть рашисти поставити на конвеєр виробництво нових ракет?

- Деякі ракети, на жаль, так. Чи буде їх важко виробляти? Звісно, тому що санкційна удавка діє. А ми розуміємо, що сучасні ракети — це мікроелектроніка, доступ до якої у рф через санкції обмежений. Вони можуть виробляти одну-дві в півтора тижні, а їм на день потрібно близько десяти ракет. Проте росіяни, на жаль, ще можуть компенсувати 15−10% своїх ракетних потреб. А те, чого не можуть — шукають де можуть взяти. Знайшли в Ірані. Чи ці «Шахіди-136» небезпечні? Так, правда. У дронів доволі важка бойова частина з зарядом вибухівки у межах від 30 до 50 кілограмів в залежності від комплектації. Нагадаю, що 152-міліметровий заряд гаубиці — це 43 кілограми. Але хід війни застосування дронів не змінить. От випустили росіяни понад 4000 ракет. Що змінилось? На полі бою нічого. Ми взяли в руки стратегічну ініціативу і її розвиваємо. Вони як били по нашій інфраструктурі, так і б'ють. Це, дійсно, дуже болісно та гірко. Але хід війни це не змінить. Я би хотів підкреслити одну важливу деталь — із 43 ракет, які росіяни запустили по Україні за останні два дні, 37 збили наші ППО. Це дуже високий показник їх ефективності. Саме про це слід говорити, бо ми чомусь вклали собі в голову, що небо можна закрити на 100%.

Петро Черник

- До речі, чи можливо так закрити небо в Україні за допомогою наших закордонних партнерів?

- Не можна. Приклад тому — Ізраїль. Із 2012 року в них на чергуванні стоїть супер-зброя, яка називається «Залізний купол». Більш технологічнішого в світі не існує. В одному тубусі 20 ракет, які призначені для збивання кустарних снарядів. Але добряча частина цих снарядів все одно пробиває дуже технологічну оборону. От вам і відповідь на наративи на кшталт «коли закриють небо», які лунають в нашому інформаційному просторі. Не потрібно цю ілюзію розвивати, яка працює проти нас самих. Розвивати можна тільки здатність збиття до 95−97% ракет, але не до 100%, це нереально. Тому чуємо ревіння так званого «мопеда» чи тривогу — дбаємо про свою безпеку.

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Додам, що тиранічний режим путіна уклав свою теологічну угоду з не менш тиранічним режимом в Ірані та Сирії. До цієї трійні приєдналась Північна Корея. Вісь зла кристалізована. Це погана і добра новина одночасно. Росія кінцево сходить з міжнародної арени як цивілізована держава, бо показала світу свій звірячий імперіалізм. Але водночас із тим режим путіна не збирається здуватись. Як приклад — оголошення «воєнного стану» у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. І це треба розуміти як головний сигнал, що кремль не збирається здаватись у цій війні. А ми маємо усвідомлювати, що ще якийсь час вона триватиме і найважчі бої насправді попереду.

«Не буде ніякої лави підсудних для путіна, він може тільки фізично померти — крапка»

- На вашу думку, що означає оголошення путіним «воєнного стану» і як це вплине на хід війни?

- Хід війни це не змінює ніяк, як я вже пояснив. Зрозумійте, путін буде битись до кінця, в нього вибору немає. Вважаю хибними наративи, що ми його посадимо на лаву підсудних. Не буде ніякої лави підсудних. путін може тільки фізично померти — крапка. Не буде інших сценаріїв. Він добре пам’ятає Саддама Хусейна, якого повісили. Він добре пам'ятає Слободана Мілошевича, який помер при загадкових обставинах в європейській тюрмі. Муаммар Каддафі був вбитий таким жахливим способом, про який язик не повертається казати. Це важкі приклади. Із легких — колишній президент Єгипту Хосні Мубарак, який шість років відсидів у тюрмі. Нурсултан Назарбаєв -найсвіжіший приклад. Думав, що до кінця своїх днів буде батьком нації, але Токаєв красиво його обіграв, відібрав усю владу. Ще й назву столиці поміняв. Ось так тирани закінчують. Й путін та його свита це прекрасно розуміють. Ще один аргумент, чому диктатору так потрібен «воєнний стан», — російська влада тримається на суцільній пропаганді. Без неї у путіна не буде влади. Тиранічний режим може жити тільки тоді, коли народ повністю зазомбований та його підтримує.

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Інших сценаріїв тиранічного режиму не існує. путіну потрібна підтримка власного населення. Чому? Санкції почнуть діяти, населення буде бідніти, холодильник почне порожніти і тоді у людей можуть виникнути думки «а чому так?». Щоб такі думки не виникали, людям насаджують просту філософію: «Ворог біля воріт. А насправді вже на нашій території укронацисти, дикі, люті, разом із не менш диким колективним гітлерівським заходом прийшли завойовувати нашу святу російську землю. І якщо ми не станемо до бою, вони дійдуть до Владивостоку, а ваших дітей перетворять в геїв». То ж рф вкрай необхідні такі пропагандистські кроки, як «воєнний стан». Чи змінить це якось хід війни? Ні на один міліметр. У росії нічого не лишилось в рукаві, крім ядерної зброї. Немає у них більше ніякого способу тиску. Ця війна екзистенційна. Або ми їх переможемо на полі бою, або вони нас.

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Перепрошую за свій інтелектуальний егоїзм, але я знаю, що буде у разі нашої капітуляції. Десятки тисяч українців переб’ють, десятки мільйонів відправлять у Сибір, решту у тунельне рабство. Й останнє насправді забирає більше життів, ніж битва за свободу. Приклад тому — на початку XX століття ми програли війну за свою незалежність. Через 10 років після цього наш одвічний ворог влаштував Голодомор, який не має аналогів у світовій історії і не матиме… Якщо хтось думає, що зараз може бути по-іншому, то глибоко помиляється.

- Останні тижні рашисти масово б'ють по об'єктам критичної інфраструктури. Це така тактика нових військових керівників у росії, які відповідальні за так звану «спецоперацію»?

- Зміна прізвищ військового керівництва рф неважлива. Вони всі однаково токсичні й мають одну мету нас нищити. Чому вони нищать цивільні енергетичні об’єкти? Тому що не можуть перемогти на полі бою і намагаються максимально підняти страх та паніку серед населення України. В росіян доволі робоча тема — зануримо Україну в пітьму, залишимо без електрики, тепла та газу, населення почне бунтувати і змусить свій уряд сісти за стіл перемовин з москвою. Вони саме так мислять, тому що не розуміють нас. На мій погляд, вони не доб’ються своєї мети.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ»: «З путіним все може статися. А росіян слід просто ізолювати. На жаль, це втрачена гілка розвитку цивілізації».

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