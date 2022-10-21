Погода обіцяє бути золотою: прогноз синоптиків на вихідні

Погода на вихідних у більшості областей України все ще тішитиме приємним осіннім теплом. Місцями пройдуть невеликі дощі, але вони не зіпсують настрою та планів. Це випливає з даних Sinoptik.ua.

Найтеплішим суботній день буде в Івано-Франківській області — тут очікується до +16 °С. У решті регіонів температура повітря відповідатиме календарній нормі. У Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях, а також на півдні стовпчики термометра покажуть +15 °С. У центрі та на заході повітря прогріється до +13 °С, на сході та півночі — до +11 °С. Уночі температура повітря коливатиметься від +3 °С у східних, центральних та північних регіонах до +5−6 °С на заході та +8 °С на півдні.

У Харківській, Сумській, Херсонській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях буде хмарно з проясненнями, а на решті території небо затягне хмарами, але дощ із них не проллється.

У неділю мешканці Закарпаття зможуть насолоджуватися сонячною погодою за +18−20 °С. В Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях очікується +15−17 °С, але буде хмарно. В інших західних регіонах, а також на півдні повітря прогріється до +15 °С, на сході, півночі та в центрі — до +13 °С.

У Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях пройдуть невеликі дощі.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, наскільки суворою буде майбутня зима.

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