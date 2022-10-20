Чи доведеться замерзати у січні та лютому: синоптики розповіли, наскільки суворою буде майбутня зима

У зв'язку з тим, що влада попередила українців про можливе відключення теплопостачання взимку, а також про перебої з подачею електроенергії, в Укргідрометцентрі вирішили «пом'якшити прогноз» і хоч чимось втішити українців.

Так, співробітники Українського Гідрометцентру впевнені, що майбутня зима в Україні може бути теплішою, а тривалість періодів холодної погоди з мінімальною температурою -25 градусів — дуже низькою.

Про це йдеться у повідомленні у Facebook синоптиків.

«Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі ще не дозволяє складати достовірні прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди», — йдеться у повідомленні.

Однак завдяки метеорологічним спостереженням, які проводяться у більшості областей України протягом 80−100 і більше років, та створенню відповідних баз даних, метеорологи можуть визначити тенденції у температурному режимі в Україні.

Аналіз температурних показників в Україні за останні 30 років:

перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження навіть у північних регіонах України здійснюється у третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;

середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) за три десятиліття підвищилася на 2,0−2,5 градуси;

суттєво скоротилася тривалість зимового періоду з температурою нижче за нуль градусів;

сума негативних температур протягом зимового періоду скоротилася майже вдвічі.

«Кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо високих температур за весь період метеорологічних спостережень», — пише пресслужба Укргідрометцентру.

З усього наведеного масиву даних синоптики роблять такі висновки:

середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1−2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991−2020 рр.;

ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою −25…−30 градусів в Україні дуже низька;

в більшості випадків можливі короткочасні істотні похолодання тривалістю 1−5 діб, коли мінімальна температура вночі в середньому по Україні становитиме −15…−20 градусів, а на північному сході країни — до -26 градусів.

«Перенесення початку опалювального періоду на пізніші терміни та його закінчення у більш ранні терміни обґрунтоване і підтверджується метеорологічними розрахунками», — додали в гідрометеорологічному центрі.

Нагадаємо, у Києві вирішили розпочати опалювальний сезон з 20 жовтня, щоб городяни не включали електрообігрівачі та кондиціонери, та не перевантажували систему електропостачання.

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