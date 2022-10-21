У Кличка визначились із термінами осінніх канікул у київських школах

В Києві, де нещодавно розпочали опалювальний сезон, осінні канікули для школярів розпочнуться 31 жовтня. Про це повідомили в КМДА.

«До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. Заклади дошкільної освіти та позашкілля столиці під час канікул продовжать роботу в форматі, в якому працюють наразі. Осінні канікули для столичних школярів триватимуть із 31 жовтня до 6 листопада включно», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, у школах Макарівської, Фастівської та Переяславської громад Київської області, Львові, Рівному, Івано-Франківську осінні канікули об'єднали із зимовими, вони розпочнуться у грудні, повідомляє Труха.Украина.

Так, у Рівному канікули розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 22 січня 2023-го. В Тернополі канікули перенесли на тиждень, вони розпочнуться 31 жовтня. В Івано-Франковську осінні канікули поєднають із зимовими, які розпочнуться 24−25 грудня і триватимуть до лютого. У Черкасах канікули розпочнуться 31 жовтня та триватимуть до 6 листопада.

Як писали «ФАКТИ», осінні канікули вирішили об'єднати із зимовими з метою скорочення витрат на опалення приміщень.

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