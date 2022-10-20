Осінні канікули для школярів можуть поєднати із зимовими: що відомо

В Україні, де навчальний рік розпочався із запровадження нових правил для забезпечення безпеки дітей, влада відразу кількох регіонів розглядає можливість скасування осінніх канікул у школах — їх хочуть об'єднати із зимовими з метою скорочення витрат на опалення приміщень.

На даний момент, за даними ТСН, рішення відкласти канікули вже ухвалено на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині та у Переяславському районі Київської області.

Так, 19 жовтня керівник управління освіти Львова Андрій Закарлюк заявив, що учні продовжуватимуть навчання, поки на вулиці ще відносно тепло і є можливість заощадити електроенергію.

У прес-службі міської ради Рівного 19 жовтня також уточнили, що осінніх канікул у місцевих школах цього року не буде, а зимові канікули попередньо продовжаться з 26 грудня 2022 року до 22 січня 2023 року.

На Тернопільщині директор департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації Ольга Хома порекомендувала школам зараз не йти на канікули, доки йде хороша погода. Раніше більшість навчальних закладів регіону ухвалили рішення з листопада 2022 року перейти на 5-денний графік навчання, щоб заощаджувати електроенергію.

У Переяславській громаді Київської області вирішили, що замість осінніх канікул діти підуть на канікули лише 19 грудня 2022 року (вони продовжаться орієнтовно 13 січня 2023 року). Також можуть змінитися терміни та весняні канікули.

Нагадаємо, минулої ночі одна з ракет, випущених по Запоріжжю, впала на території місцевої школи,

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