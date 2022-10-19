З міркувань економії: Кличко повідомив, коли почнуть опалювати житлові будинки Києва

В Києві, де з 7 жовтня розпочали опалювати заклади соціальної сфери — столичні лікарні, школи, дитсадки та інші, з четверга, 20 жовтня, почнуть за графіком підключати до системи теплопостачання всі будівлі.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі здійснені всі необхідні підготовчі роботи, а комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон.

«Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі», — зазначив він.

За словами Кличка, важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію — щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує істотне зниження температури в Україні. Вночі у Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) 20 жовтня є ймовірність мокрого снігу.

Фото Pixabay



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