39.92 / 40.71 38.29 / 39.44
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Кулі потрапили в серце та ногу: під Києвом знайшли тіло чоловіка, вбитого окупантами

13:38 22 жовтня 2022
поліція

Правоохоронці продовжують виявляти тіла людей, вбитих російськими варварами у населених пунктах, які перебували під тимчасовою окупацією.

На Київщині в лісі поряд з селищем Клавдієво-Тарасове, поліція виявила тіло чоловіка, вбитого окупантами, повідомив начальник обласного главку Андрій Небитов.

За свідченням родичів, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом відвідати сестру й не повернувся. До сестри чоловік діставався через позиції росіян. Дружина впізнала одяг, який був на чоловіку у день зникнення.

«Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця та ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім'я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як зниклий безвісти», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після деокупації Ізюма слідчі виявили масові поховання мирних жителів та українських захисників, які загинули внаслідок звірств рашистів.

Читайте також «Рука мого чоловіка — це символ гідності та сміливості українського воїна»: про бійця, тіло якого знайшли в Ізюмі, розповіла його дружина

411

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Грандіозний обман»: в рф «з&#39;ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

гривні

В Україні стартував новий проєкт виплат від американської організації: кожному члену сім'ї — по 6600 грн

Архівне фото пари

«З жалем вам повідомляємо»: Енріке Іглесіас засмутив велику кількість дівчат та жінок

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту