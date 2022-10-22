Кулі потрапили в серце та ногу: під Києвом знайшли тіло чоловіка, вбитого окупантами

Правоохоронці продовжують виявляти тіла людей, вбитих російськими варварами у населених пунктах, які перебували під тимчасовою окупацією.

На Київщині в лісі поряд з селищем Клавдієво-Тарасове, поліція виявила тіло чоловіка, вбитого окупантами, повідомив начальник обласного главку Андрій Небитов.

За свідченням родичів, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом відвідати сестру й не повернувся. До сестри чоловік діставався через позиції росіян. Дружина впізнала одяг, який був на чоловіку у день зникнення.

«Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця та ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім'я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як зниклий безвісти», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після деокупації Ізюма слідчі виявили масові поховання мирних жителів та українських захисників, які загинули внаслідок звірств рашистів.

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