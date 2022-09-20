Зав'язали очі, мучили, стратили: під Києвом знайшли тіла вбитих російськими фашистами людей

В Бучанському районі продовжують знаходити тіла людей, яких вбили російські війскові під час окупації частини Київщини.

«Зав'язали очі, мучили, стратили. Тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли на позиціях армії росії. Представники місцевих Добровольчих формувань териториальних громад перевіряли ліс та виявили останки загиблих», — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбітов.

Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке, де раніше були знайдені тіла 18 вбитих росіянами цивільних.

В поліції повідомили, що тіло одного чоловіка знаходилося в ямі поряд з бліндажами росіян. У нього були зв'язані руки, натягнута на обличча шапка та скотч на шиї. У кишені загиблого знайшли окуляри.

Фото поліції

Фото поліції

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці була золота обручка.

Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.

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Фото поліції Київщини

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