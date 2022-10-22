ДТП завершилося вбивством: у Києві суперечка між водіями призвела до смерті військовослужбовця

У Голосіївському районі Києва конфлікт на дорозі скінчився вбивством. Трагедія сталася 21 жовтня на проспекті Глушкова.

Поліцейські встановили, що між водіями «Хюндай» та «Лексус» виник дорожній конфлікт через першочерговий проїзд на дорозі.

Після цього водій та пасажири «Лексуса» побили водія «Хюндай», а потім водій позашляховика вистрілив в опонента й машина разом з пасажирами втекла з місця події. Потерпілий від травм помер на місці.

Лікарі надавали постраждалому медичну допомогу, але врятувати його не вдалося. Загиблий — військовослужбовець, 1988 року народження.

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили «Лексус», що сховався, й затримали 22-річного водія та двох його пасажирів, 1982 і 1998 років народження.

Стосовно водія відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Раніше у Дніпрі після зіткнення двох автомобілів водій зарізав свого колегу.

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