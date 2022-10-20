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ДТП завершилася вбивством: у Дніпрі після зіткнення двох авто водій зарізав колегу

15:56 20 жовтня 2022
ДТП

У Дніпрі сталася ДТП, яка переросла у конфлікт між двома водіями, а закінчилася жорстоким вбивством.

Як повідомили у поліції, у Дніпрі на вулиці Сахарова не розминулися два автомобілі, в результаті один з них вилетів у кювет. Після чого один з водіїв підійшов до іншого й завдав удару ножем.

Внаслідок цього 32-річний водій помер на місці.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний мешканець Синельниківського району. Правоохоронці затримали чоловіка.

Раніше на Дніпропетровщині легковий автомобіль спалахнув після зіткнення з залізобетонним блоком. Водій загинув.

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