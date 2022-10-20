ДТП завершилася вбивством: у Дніпрі після зіткнення двох авто водій зарізав колегу

У Дніпрі сталася ДТП, яка переросла у конфлікт між двома водіями, а закінчилася жорстоким вбивством.



Як повідомили у поліції, у Дніпрі на вулиці Сахарова не розминулися два автомобілі, в результаті один з них вилетів у кювет. Після чого один з водіїв підійшов до іншого й завдав удару ножем.



Внаслідок цього 32-річний водій помер на місці.



Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний мешканець Синельниківського району. Правоохоронці затримали чоловіка.



Раніше на Дніпропетровщині легковий автомобіль спалахнув після зіткнення з залізобетонним блоком. Водій загинув.

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