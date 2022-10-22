39.92 / 40.71 38.29 / 39.44
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Куля поцілила в дитину і пройшла наскрізь»: російський снайпер убив 10-річну дівчинку

15:43 22 жовтня 2022
«Куля поцілила в дитину і пройшла наскрізь»: російський снайпер убив 10-річну дівчинку

Після звільнення від рашистів значної території Харківської області там продовжують документувати військові злочини ворога. Зокрема, в селі Новий Бурлук ексгумували тіло 10-річної дівчинки, яку в голову застрелив снайпер.

Дідусь маленької Микола Ківшар повідомив, що до війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові, а в село дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше.

25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення.

Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села.

Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

За словами місцевих, коли їхнє село потрапило під окупацію, солдати російської армії поводились там дуже зухвало — оселилися у домівках громадян, відібрали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, мародерствували і без жалю вбивали місцевих.

Нагадаємо, раніше у звільненому Лимані вже на Донеччині з братської могили дістали тіла п'ятьох дітей, які дістали фатальні осколкові поранення після обстрілу міста російськими ракетами.

837

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Грандіозний обман»: в рф «з&#39;ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

гривні

В Україні стартував новий проєкт виплат від американської організації: кожному члену сім'ї — по 6600 грн

Віктор Огнев'юк

У Києві від вогнепального поранення помер ректор Київського університету імені Грінченка: що відомо

Армія США

Генерал США припустив можливість участі американських військ у війні на боці України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту