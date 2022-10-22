«Куля поцілила в дитину і пройшла наскрізь»: російський снайпер убив 10-річну дівчинку

Після звільнення від рашистів значної території Харківської області там продовжують документувати військові злочини ворога. Зокрема, в селі Новий Бурлук ексгумували тіло 10-річної дівчинки, яку в голову застрелив снайпер.

Дідусь маленької Микола Ківшар повідомив, що до війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові, а в село дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше.

25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення.

Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села.

Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

За словами місцевих, коли їхнє село потрапило під окупацію, солдати російської армії поводились там дуже зухвало — оселилися у домівках громадян, відібрали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, мародерствували і без жалю вбивали місцевих.

Нагадаємо, раніше у звільненому Лимані вже на Донеччині з братської могили дістали тіла п'ятьох дітей, які дістали фатальні осколкові поранення після обстрілу міста російськими ракетами.

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