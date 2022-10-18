Наймолодшій дівчинці всього рік: у звільненому Лимані з братської могили дістали тіла п'ятьох дітей

На звільнених від рашистів територіях продовжують знаходити братські могили вбитих українців. Останнє таке поховання було виявлено 18 жовтня у Лимані.

Не обійшлося без страшних знахідок. Поліцейські дістали із стихійного поховання тіла п'ятьох дітей. У братській могилі було також виявлено тіла двох хлопчиків 10 і 11 років, і двох сестричок, одній з яких був лише один рік, а інший — три. Ще одній убитій дівчинці було 14 років. Попередня причина смерті дітей — осколкові поранення після обстрілу Лимана російськими ракетами.

Братська могила знаходилася на території міського цвинтаря.

Загалом на звільнених територіях Краматорського району Донецької області було виявлено 166 тіл місцевих мешканців. 56 із них — це жінки. На жаль, це не остаточні цифри, оскільки ексгумація на місці стихійних поховань продовжується.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь трунаря з Бучі, який брав участь у перепохованні тіл, убитих рашистами мирних жителів.

Фото Національної поліції

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