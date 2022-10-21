Українські сили оборони звільнили від російських окупантів загалом 551 населений пункт у Харківській та 88 населених пунктів у Херсонській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Громадське радіо.

«Херсонщина. Усього деокуповано 88 населених пунктів. Тут проживає 11 827 цивільних громадян», — зазначив він.

За словами Тимошенко, на даний час здійснюється надання гуманітарної допомоги мешканцям деокупованих населених пунктів Бериславського району, у звільнених населених пунктах триває відновлення систем життєзабезпечення, а саме: усуваються обриви електричних дротів, проводять огляди трансформаторних підстанцій, встановлюють електричні опори.

Також Тимошенко поінформував, що розчищено 120 кілометрів доріг, відновлюється мобільний зв’язок, триває робота із розмінування деокупованих територій.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

«За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько 8 населених пунктів. Серед них — Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Там зазначили, що на Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

«Водночас, у Пінському та Столінському районах республіки білорусь, білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеорегістраторів. У військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику», — повідомили в Генштабі.

Також там додали, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

«Підтверджено вогневе ураження Силами оборони України 19 жовтня цього року понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині. За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном», — повідомили у Генштабі.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що 21 жовтня, близько 16:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25.

Як писали «ФАКТИ», в Інституті вивчення війни, де раніше повідомляли про плани росіян підірвати Каховську ГЕС та звинуватити в цьому Україну, оцінили ризики наступу ворога з території білорусі. В ISW вважають, що ймовірність наступу на півночі України наразі залишається низькою, незважаючи на попередження Генштабу ЗСУ.

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