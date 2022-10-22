Удар у день народження: жінці проткнув серце цвях, що впав з даху

Кілька тижнів тому, коли в американському штаті Флорида вирував ураган Ієн, мешканку міста Форт-Майєрс Нішель Харріс-Майлз проткнув цвях, що впав з даху під час урагану.

Через тиждень після цього 40-річна жінка померла, пише Mirror.

Все сталося у день народження Харріс-Майлз, яка запросила на свято двоюрідну сестру Шанель Мастон та двох подруг. Але коли по місту вдарив ураган, житло, де проходило святкування, почало руйнуватися, а сильний дощ почав заливати кімнату.

«Ми прив'язали себе одна до одної простирадлом, лягли на матрац. Вода дуже швидко ринула з-під підлоги. На нас падали уламки даху», — згадувала Мастон.

Якоїсь миті з даху впав цвях і потрапив прямо в серце Харріс-Майлз, зачепивши аорту. За словами родички, вона намагалася додзвонитися до служби порятунку, але ніхто не брав слухавку. Жінки провели в кімнаті 14 годин до моменту, коли їм нарешті вдалося вибратися. Лікарі тиждень боролися за життя постраждалої, проте врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, у серпні руйнівний ураган на Корсиці в Італії спричинив відразу кілька смертей — там деревом, що впало, вбило 46-річного чоловіка, водій авто загинув від удару даху пляжного будиночка, а подружню пару ураган наздогнав у морі.

Фото — скрін відео YouTube

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