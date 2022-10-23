Інтриги, обман та з'ясування стосунків: 23 жовтня 2022 року — критичний день для всіх знаків зодіаку

Настав час морального перетворення, коли людина починає по-новому дивитися на навколишній світ і людей у ньому. Думки про матеріальне в цей час краще залишити осторонь, все одно вирішити побутові та господарські проблеми поки що не вдасться. Таку рекомендацію астрологи дають на неділю, 23 жовтня.

Першу половину дня вони радять провести якнайактивніше, наприклад, займаючись спортом, виконуючи фізичну роботу. Друга половина дня буде сприятливою для отримання нових пропозицій, а ввечері висока ймовірність досягнення успіхів в освіті.

Овен

Сьогодні ви зрозумієте, що не варто надавати великого значення словам партнера, і почнете замислюватися — чи не запропонувати йому залишитися друзями. Підняти настрій зможуть овочеві соки — томатний, гарбузовий. А на роботу варто захопити із собою сендвічі із житніми хлібцями.

Телець

Ви пошкодуєте про свою стриману поведінку, тому що ваш партнер здасться вам дуже привабливим. Але поспішати бездумно кидатися в любовні авантюри також не варто. Увечері на вас чекають невідкладні справи.

Близнюки

На вас чекають неприємності на роботі — суцільні інтриги, доноси, з'ясування стосунків, перехід на особистості. Головна порада тут — залишатися над сутичкою. Глуха взаємна недовіра між колегами може завершитися відкритою конфронтацією. І тут ваша роль миротворця буде дуже доречною. Ви зможете заспокоїти всіх.

Рак

Вкрай неблагополучний день, пов'язаний з обманами, наклепами, переслідуваннями. Швидше за все, події найближчим часом розвиватимуться не так, як вам хотілося б. Проте вплинути на їхній хід вам навряд чи вдасться. Планети радять не втручатися - більшість неприємностей зникне сама собою.

Лев

Критичний день. Можлива душевна неврівноваженість та часта зміна настроїв. Намагайтеся тримати себе в руках і не давати виходу негативним емоціям. Любителям оригінальності та екстравагантності рекомендується на деякий час стримати свій запал у вираженні індивідуальності.

Діва

Несприятливий час для будь-якої діяльності, особливо для чоловіків. Постарайтеся стоїчно ставитися до глузувань долі — сьогодні вам доведеться задовольнятися тим, що підносить життя.

Терези

Приготуйтеся до проблем у особистому житті або несприятливих для вас кадрових перестановок. Можливий конфлікт із керівництвом. Неприємні новини зможуть вивести вас із рівноваги, вдаривши по настрою чи самопочуттю. Здоров'я дещо погіршиться через хронічну втому.

Скорпіон

Більшості Скорпіонів сьогодні може здатися, що всі проти них. Але не робіть із усього трагедію — швидше за все винна ваша недовірливість. Однак якщо з'явиться можливість усамітнитися, використовуйте її, адже це допоможе розслабитися, спокійно обміркувати назрілі проблеми та зробити правильні висновки.



Стрілець

Нестабільність в особистому житті може стати причиною неврівноваженості та дратівливості. Можливі різкі та раптові зміни у службовому чи громадському становищі, пов'язані з наклепом і підступами недоброзичливців. Вам необхідно тверезо оцінити своє оточення.

Козеріг

Вкрай несприятливий день. Не виключено, що саме зараз почнеться період, пов'язаний з переоцінкою цінностей, духовними пошуками, що негативно вплине на ваше вміння правильно спрямовувати свої життєві сили. Сьогодні краще не старатися і не втручатися в жодні конфлікти, оскільки наслідки можуть бути найгіршими. Займіть вичікувальну позицію.

Водолій

Невідповідний день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. Також є небезпека для вашого здоров'я. Якщо ви збираєтеся в поїздку або самі керуєте автомобілем, будьте уважні на дорозі. Імовірні травми, автокатастрофи. Не намагайтеся ігнорувати власну інтуїцію або змінювати свої моральні принципи — добра від цього не буде. Небезпечно вдаватися до обжерливості або захоплюватися спиртними напоями.

Риби

Життєвий потенціал знаходиться у верхній точці, проте несприятливе розташування планет заважатиме здійсненню задумів або повністю виключить взаєморозуміння у спілкуванні. Сварки з партнером та взаємні образи можуть повністю зіпсувати відносини, що склалися, адже емоції цього дня явно перехльостуватимуть через край.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом відомого астролога Олександра Заремби-Зараєва, листопад 2022 року буде складним місяцем для всіх знаків зодіаку і пройде під впливом двох важливих астрологічних подій: ретроградного Марса та квадратури Сатурна з Ураном.

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