На Левів очікує емоційний струс, а на Скорпіонів — конфлікти з партнерами по бізнесу: прогноз від відомого астролога на листопад 2022 року

Листопад 2022 року буде складним місяцем для всіх знаків зодіаку та пройде під впливом двох важливих астрологічних подій: ретроградного Марсу та квадратури Сатурна з Ураном.

У цьому впевнений відомий астролог Олександр Заремба-Зараєв.

На його думку, таке положення планет завжди супроводжують різні соціальні, історичні, політичні катаклізми, які можуть відбутися в листопаді. Особливо гостро вони торкнуться людей зі сфери бізнесу та підприємництва.

Овен

У першій половині листопада Овнам доведеться зіткнутися з фінансовими проблемами, які можуть виражатися в невдалих грошових операціях, необхідності обстоювати свої права у фінансовій сфері, захисті своїх доходів і вкладів. До середини місяця ситуація стабілізується, але від спокуси великих фінансових вкладень і придбання нерухомості слід відмовитися. Нестабільність ринку може спричинити фінансовий крах.

Телець

Тельців у листопаді турбуватимуть складнощі у відносинах із оточуючими людьми. Це можуть бути як сімейні конфлікти, так і загострення розбіжностей із колегами по роботі. Можливі також неприємні розмови із начальством. Намагайтеся тримати себе в руках і не піддаватися емоціям, інакше ситуація може вийти з-під контролю і вам доведеться шукати нову роботу.

Близнюки

Складний період очікується і у житті Близнюків. Ваша звична активність та комунікабельність різко йдуть на спад, захочеться усамітнення, емоційного спокою та глобальних змін у житті. Ви ризикуєте опинитися в стані депресії, якщо не опануєте себе. Постарайтеся у листопаді не приймати жодних важливих рішень. Вже до кінця місяця ситуація нормалізується, і ви зможете вести звичний спосіб життя.

Рак

Раків також очікують складні стосунки у сім'ї та відсутність взаєморозуміння у колі колег на роботі. Постарайтеся не брати участь у жодних колективних справах та проектах у листопаді — вони все одно призведуть до невдач. Займіться творчістю чи власними проектами. В них зможете краще реалізувати свої можливості. Намагайтеся ні з ким не ділитися своїми планами.

Лев

На початку місяця Левів очікує емоційний струс відразу у всіх сферах життя. Неприємності в сім'ї, невдачі у бізнесі, відсутність порозуміння з колегами по роботі можуть призвести до нервового зриву, який посилить ситуацію. Намагайтеся взяти себе в руки і не відмовляйтеся від підтримки впливових людей, яка може прийти після 12 листопада.

Діва

Для Діви листопад також буде відзначений конфліктами. Вони переслідуватимуть представників цього знаку постійно — у сім'ї, на роботі, у соціумі. Не будьте різкими у судженнях, не приймайте важливих рішень, не сприймайте конфлікти з оточуючими фатально. Це лише тимчасові події, які для вас не матимуть жодних серйозних наслідків. До кінця місяця ситуація нормалізується.

Терези

На представників цього знака в листопаді очікують фінансові проблеми. Їм може сприяти ситуація на світовому ринку. Настав час переглянути свою стратегію та тактику ведення бізнесу, можливо, доведеться від чогось відмовитись. Особливо складно буде тим, хто перебуває у матеріальній залежності від іноземних партнерів. Остерігайтеся у листопаді укладати угоди та у щось інвестувати кошти.

Скорпіон

У Скорпіонів очікується напружений період та конфлікти з партнерами по бізнесу чи колегами по роботі. Намагайтеся не провокувати розвиток суперечок та з'ясування стосунків, які можуть зашкодити спільній справі. Зверніть увагу на здоров'я: через постійні нервові навантаження та стреси можливе загострення хронічних захворювань. У другій половині місяця на вас чекає цікаве знайомство та романтичне побачення.

Стрілець

У Стрільця у листопаді можуть виникнути проблеми через невиконані обіцянки або безвідповідально взяті на себе зобов'язання. Партнери очікували від вас більшої активності, яку ви не виявили належним чином. У ваших інтересах постаратися залагодити стосунки та вирішити всі проблеми. До кінця місяця обов'язково слід зайнятися своїм здоров'ям, інакше ситуація може вийти з-під контролю.

Козеріг

У Козерога в листопаді плануються кардинальні життєві зміни та фінансові витрати, до яких ви не будете готові. Можливі розбіжності із близькими людьми, дітьми чи батьками. Намагайтеся зосередитися на своїй роботі, щоб пройти цей складний період без втрат. До середини місяця ситуація нормалізується і ви легко досягнете успіху у своїй сфері діяльності.

Водолій

Водолій в першій половині листопада вирішуватиме якісь побутові завдання, пов'язані з домашніми справами або облаштуванням свого життєвого простору. Можливо, доведеться займатися ремонтом чи переїздом на нове місце проживання. Спочатку можуть виникнути складнощі, але вже до середини місяця ситуація стабілізується і ви відчуєте емоційне піднесення для залучення удачі у своє життя.

Риби

Для Риб настав час перестати плисти за течією, щоб не виявитися втягнутими в неприємності та небезпечні ситуації, які можливі цього місяця. Остерігайтеся конфліктів, які можуть виникнути в сім'ї, і призвести до розриву відносин і необхідності змінювати своє життя. Будь-яку ситуацію, яка може негативно вплинути на ваше життя, намагайтеся контролювати.

Нагадаємо, таролог Людмила Хомутовська зазначила, жителям яких регіонів України цього тижня потрібно дотримуватися максимальної обережності і не нехтувати закликами прямувати до укриття.

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram