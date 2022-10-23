Новий удар по Нікополю: «денацифікований» дитячий садок, є поранені (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Зранку 23 жовтня знову обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

«Накрили вогнем Нікополь. Попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд… У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств», — повідомив він.

В Офісі Генерального прокурора пізніше повідомили, що поранених під час обстрілу було шість.

«Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, приватні підприємства, автівки містян», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 23 жовтня Миколаїв зазнав нового потужного ворожого обстрілу ракетами типу С-300. Відомо що, одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі.

669

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram