39.90 / 40.71 38.28 / 39.44
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Новий удар по Нікополю: «денацифікований» дитячий садок, є поранені (фото)

12:59 23 жовтня 2022
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Зранку 23 жовтня знову обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

«Накрили вогнем Нікополь. Попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд… У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств», — повідомив він.

В Офісі Генерального прокурора пізніше повідомили, що поранених під час обстрілу було шість.

«Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, приватні підприємства, автівки містян», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 23 жовтня Миколаїв зазнав нового потужного ворожого обстрілу ракетами типу С-300. Відомо що, одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі.

669

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

В Україні стартував новий проєкт виплат від американської організації: кожному члену сім'ї — по 6600 грн

Найпростіший газовий пальник

Зима без світла та тепла: як мешканцям багатоповерхівок підготуватися до майбутніх блекаутів у містах

«Грандіозний обман»: в рф «з&#39;ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

свічка

«Зимові вечори не будуть темними»: як виготовити свічку, яка горітиме довго

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту