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«Підлі удари по критично важливих об'єктах»: Зеленський назвав кількість ракет, випущених терористами по Україні

17:18 22 жовтня 2022
Ілюстративне фото

У суботу, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, більшу частину з яких вдалося збити.

Про це написав у своєму Telegram президент Володимир Зеленський.

«Агресор продовжує тероризувати нашу країну. З ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість із яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Всім енергетикам і службам, які зараз працюють на місцях потрапляння та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви — наші герої» , — зазначив Зеленський.

Він також додав, що «підлі удари по критично важливих об'єктах» є характерною тактикою терористів.

«Світ може і має зупинити цей терор», — додав він.

Нагадаємо, станом на 12:30 повідомлялося про 33 випущені по Україні ракети, 18 з яких вдалося збити. У тому числі українські ППО збили п'ять крилатих ракет «Калібр». Їх випустили із акваторії Чорного моря.

Під удар потрапили, зокрема, західні регіони. Внаслідок цього Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.

На даний момент лише під Києвом знайдено та ідентифіковано уламки двох ракет ворога Х-101/555, збитих на підльоті до столиці.

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