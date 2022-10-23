Рашисти обстріляли Миколаїв ракетами С-300: сильні руйнування (фото, відео)

В ніч на 23 жовтня Миколаїв зазнав нового потужного ворожого обстрілу ракетами типу С-300. Відомо що, одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі, повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, пошкоджень зазнав і сусідній 10-поверховий житловий будинок — уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони. Уламки заділи також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Внаслідок цього попередньо три людини отримали поранення.

Зруйновано і складську будівлю, один працівник якої був госпіталізований. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовували підрозділи ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Вночі по Шевченківській громаді ворог завдав удару трьома дронами-камікадзе «Shahed-136», пошкодивши об’єкт інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Також приблизно в той же час ракетного обстрілу було завдано по Галицинівській громаді. Там поранення отримали дві людини. Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про атаку на Запоріжжя дронів «Shahed-136», а також про обстріл навколишніх населених пунктів з використанням ракет С-300.

Один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі (постраждалих вдалося уникнути), а на території одного з сіл Запорізького району внаслідок потрапляння трьох ракет було пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

Нагадаємо, що за повідомленням командування Повітряних Сил ЗСУ, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено 11 ворожих дронів, а ще три «Shahed-136» збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни. Два баражуючих боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, перехопили і знищили зенітники Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Центр» на сході та півночі України.

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