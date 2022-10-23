Мер Мелітополя заявив про можливий теракт у місті: що відомо

У неділю, 23 жовтня, окупований Мелітополь святкує день визволення від нацистів у 1943 році. І саме в цей день рашисти готуються влаштували провокацію у місті.

Як повідомив мер Іван Федоров в ефірі Національного телемарарофону, вони збираються обстріляти мешканців міста, які зберуться на святкування.

«О 16:00 на центральній площі міста вони збирають масовку і збираються вчинити провокацію, щоб потім звинуватити наші сили спротиву, наших партизан, наші Збройні сили», — сказав Федоров.

При цьому він закликав мелітопольців уникати місць скупчення людей, не підходити до російських військових і ворожої техніки та в жодному разі не брати участь в сумнівних заходах загарбників.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти закликали мелітопольских колаборантів до евакуації на півострів Крим.

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