У вас є два тижні: мелітопольських колаборантів закликають бути готовими терміново евакуюватися до Криму

Мелітопольські колаборанти готуються в терміновому порядку разом із сім'ями покинути тимчасово окуповане місто, де нещодавно прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив telegram-канал РІА-Мелітополь. Так повідомляється, що ввечері, 11 жовтня від «гауляйтера» Запорізької області балицького зрадникам почав надходити розсилання з дивним указом, в якому йдеться про те, що особам, які співпрацюють з окупаційною владою, до 25 жовтня треба бути готовими виїхати до Криму.

«Для забезпечення безпеки громадян, які перебувають на державній службі та їхніх сімей до 25 жовтня організувати вивезення зазначеного списку мешканців із міста Мелітополь до республіки Крим. Забезпечити переміщення вказаних осіб за допомогою приватних перевізників».

РІА-Мелітополь також публікує фрагмент листування гауляйтера з якоюсь істоміною, яка була членом партії балицького до псевдореферендуму. «Розкидай усім. Нехай будуть готові до виїзду. Це терміново. На все є всього два тижні», — написав гауляйтер своїй соратниці, маючи на увазі «указ». «Я зрозуміла. До чого такий поспіх?» — поцікавилася істоміна. «Поки не знаю», — відповів балицький.

До речі, раніше, так само втечею в терміновому порядку колаборанти залишали тимчасово окупований Херсон. За однією з версій цих подій, зрадники таким чином намагаються врятуватися від мобілізації. Хоча навряд чи їм допоможе втеча. Адже в Криму також проводиться так звана «часткова мобілізація». Швидше за все, така термінова втеча зрадників викликана наступом ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що під час так званого референдуму в Мелітополі чоловікам призовного віку окупанти вручали повістки на війну з Україною.

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