Нічна пожежа на Київщині: загинув чоловік, ще двоє людей отримали опіки

Під час пожежі у Броварському районі Київської області загинув чоловік та двоє людей отримали опіки, повідомили в обласному главку ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Требухів на вулиці Парковій близько опівночі.

Горів 2-х поверховий житловий будинок. Пожежу ліквідовано о 01:42.

Під час пожежі загинув чоловік та двоє людей отримали опіки, які були доставлені до лікарні.

Причину пожежі встановлюють.

Раніше під Києвом горіла багатоповерхівка, але тоді обійшлося без жертв. Також повідомлялося про вибух у приватному житловому будинку на Київщині — постраждали дві жінки та немовля.

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