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Події

Вибух у житловому будинку під Києвом: серед постраждалих — немовля

14:49 4 вересня 2022
Вибух під Києвом

В Київській області в ніч на 4 вересня стався вибух у приватному житловому будинку. Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.

«3 вересня о 23:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші у с. Іванівка на вул. Петрівських Ставищенської територіальної громади. На місце події направлено особовий склад 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище. По прибуттю встановлено, що в результаті вибуху відбулось руйнування двох стін будинку та травмовано 3-ох мешканців, двох жінок 1973, 1994 років народження та семимісячну дитину. Маму та доньку доправлено до опікового центру Київської клінічної лікарні № 2 з опіками обличчя І-ІІ ступеня», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 3 вересня в Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів. Там спрацював гранатомет.

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