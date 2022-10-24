Коригував удари ворога: у Рівному затримано зрадника, який допомагав окупантам обстрілювати рідне місто
Співробітники СБУ затримали чергового ворожого корегувальника — чоловік збирав дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони, про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі та закликав рф здійснити ракетний удар по місту.
Контррозвідка Служби безпеки викрила його під час відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Затримання провели у Рівному під час чергової спроби передачі розвідданих ворогу.
«Затриманий — місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини», — повідомили в українській спецслужбі.
Мешканцю міста Рівне повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Раніше в СБУ повідомили про викритті на співпраці з ворогом президента українського підприємства «Мотор Січ». Він разом з росіянами створив схему постачання в рф двигунів та запчастин до гелікоптерів через низку країн.
Фото СБУ461
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