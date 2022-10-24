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Коригував удари ворога: у Рівному затримано зрадника, який допомагав окупантам обстрілювати рідне місто

13:51 24 жовтня 2022
Затримання співробітниками СБУ

Співробітники СБУ затримали чергового ворожого корегувальника — чоловік збирав дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони, про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі та закликав рф здійснити ракетний удар по місту.

Контррозвідка Служби безпеки викрила його під час відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Затримання провели у Рівному під час чергової спроби передачі розвідданих ворогу.

Фото СБУ

«Затриманий — місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини», — повідомили в українській спецслужбі.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Мешканцю міста Рівне повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Раніше в СБУ повідомили про викритті на співпраці з ворогом президента українського підприємства «Мотор Січ». Він разом з росіянами створив схему постачання в рф двигунів та запчастин до гелікоптерів через низку країн.

Фото СБУ

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