СБУ опублікувала докази співпраці президента «Мотор Січ» із ворогом

Служба безпеки України, співробітники якої затримали президента АТ «Мотор Січ» та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства, опублікували матеріали, які підтверджують співробітництво В'ячеслава Богуслаєва з ворогом.

Українська спецслужба виклала у мережу перехоплені телефонні розмові президента українського підприємства з представником російської компанії, якій постачалися двигуни та запчастини до ударних гвинтокрилів зс рф.

Був налагоджений канал, який дозволяв росіянам отримувати їх через треті країни.

Президент АТ «Мотор Січ» сподівався, що путінські війська одержать перемогу і навіть «не ображався» на те, що ракети зс рф падали на територію підприємства.

Продукція українського підприємства використовувалася для для виробництва та ремонту гелікоптерів Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор» та Мі-28Н «Нічний мисливець».

«Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф, організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли „замовлення“ українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони», — зазначили в СБУ.

Посадовцю та ще одному працівнику авіапідприємства оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та ст. 111−2 (пособництво державі агресору).

Нагадаємо, що днями у Миколаїві на нараді у мера було затримано зрадника — начальника комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба», який очолював у місті російську шпигунську мережу.

Фото СБУ

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