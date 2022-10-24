НАБУ оголосило у розшук ексглаву Нацбанку Шевченка: у чому його звинувачують

Колишнього голову Нацбанку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні понад 206 млн грн з державного «Укргазбанку», оголосили у розшук.

Про це повідомили у НАБУ у понеділок, 24 жовтня.

Окрім Шевченка, у розшук оголосили ще двох топменеджерів цього банку — Чернишова Дениса та Хмеленко Олену.

«НАБУ розшукує трьох посадових осіб АБ „Укргазбанк“, причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Йдеться про ексголову правління „Укргазбанку“, одного з заступників „Укргазбанку“ та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови», — йдеться у повідомленні.

Про підозру Шевченку та двом іншим фігурантам повідомили ще на початку жовтня у спеціальному порядку, оскільки місцеперебування цих осіб було невідоме. Всі підозрювані до слідчого не з'явилися, через що їх було оголошено у розшук.

Нагадаємо, Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови Нацбанку 4 жовтня. Своє рішення мотивував станом здоров'я. У ЗМІ була інформація, що колишній головний банкір України виїхав за кордон на лікування. З 7 жовтня НБУ очолює Андрій Пишний.

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