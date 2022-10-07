Кум Яценюка: що відомо про нового голову НБУ Андрія Пишного

У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада підтримала призначення Андрія Пишного новим головою Національного банку України замість Кирила Шевченка, який звільнився. За це рішення віддали голоси 290 народних депутатів, повідомляють Факти ICTV.

Андрій Григорович Пишний — український політик та банкір, уродженець Тернопільської області. Він народився 26 жовтня 1974 року у селі Доброводи Збаразького району.

1996 року Пишний закінчив Чернівецький держуніверситет зі спеціальності правознавство. Там він познайомився з колишнім прем'єром України Арсенієм Яценюком, з яким надалі буде пов'язана його професійна та політична кар'єра. Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.

Після навчання Пишний деякий час викладав в університеті, був помічником кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 2005 року він закінчив Українську академію банківської справи НБУ.

Паралельно Пишний займався юриспруденцією: спочатку у своїй фірмі, а також у Юрек-Аудиті разом із Яценюком.

2000 року Андрій Пишний розпочав кар'єру в Ощадбанку — спочатку на посаді керівника юридичного департаменту, згодом був першим заступником голови правління та в.о. глави правління. Навесні 2007 року Пишний кілька місяців був першим заступником голови правління Укрексімбанку.

А з травня 2007 року він став заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони України та обіймав цю посаду до кінця червня 2009 року.

У березні 2014 року Андрій Пишний повернувся до Ощадбанку — на посаду голови правління фінустанови. Він обіймав її до листопада 2020 року. Каденція Пишного на цій посаді тривала понад шість з половиною років. За цей час він зробив комплексну модернізацію банку та вивів його у лідери ринку.

У політиці Пишного називали «правою рукою» Яценюка. У 2012 році Пишного було обрано народним депутатом Верховної Ради України (VII скликання) від партії «Батьківщина». Він був нардепом два роки — до призначення керівником Ощадбанку у 2014 році.

Пишний входить до санкційної групи Єрмака-Макфола. Це Міжнародна робоча група із санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та американський дипломат Майкл Макфол.

Як писали «ФАКТИ», попередній голова Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ 4 жовтня. Своє рішення мотивував станом здоров'я. Пізніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру Шевченку в організації розкрадання понад 206 млн грн.

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