Завдав збитків на 206 млн грн: голові Нацбанку Шевченку повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинного голови Національного банку України Кирила Шевченка в організації розкрадання понад 206 млн грн державного Укргазбанку, в якому він спочатку працював заступником голови правління, а потім і головою.

Про це повідомляє прес-служба САП .

«На сьогодні у зазначеному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основних фігурантів цього злочину, серед яких чинний голова Національного банку України, колишні та чинні чиновники банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України», — повідомляє прокуратура.

Як стверджує НАБУ, місце знаходження голови Нацбанку не встановлено, тому про підозру йому повідомили заочно, а саме залишили в правлінні НБУ.

Встановлено, що керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання коштів. З цією метою службовці банку забезпечили укладання фіктивних договорів з фізичними та юридичними особами, які як «агенти» банку залучили для нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісяця незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що протягом 2014 — 2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку у сумі понад 206 млн грн. Про підозру у справі, крім самого Шевченка, повідомили двом його екс-заступникам в Укргазбанку: директору департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами та його заступнику.

Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ 4 жовтня. Своє рішення він мотивував станом здоров'я. Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проект постанови про звільнення банкіра 5 жовтня. Парламентський комітет схвалив це звільнення.

Нагадаємо, що через війну в Україні різко прискорилися інфляційні процеси, тому в 2023 році курс долара може досягти 50 гривень, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

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